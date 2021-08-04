Под наблюдением Центра телемедицины Алматы - более 10 тысяч пациентов с КВИ

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АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - Сотрудники Центра телемедицины в Алматы дистанционно следят за состоянием более 10 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Светлана Султангазиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Султангазиева отметила, что нагрузка на скорую медицинскую помощь увеличилась вдвое. Действительно поступали жалобы, но крайне редко.

На днях был случай в Наурызбайском районе, когда мобильная бригада не могла найти дом по указанному адресу. Позже выяснилось, что был неверно указан номер дома. Затем медработники не могли попасть внутрь дома, пришлось искать номера хозяев, чтобы бригаде открыли двери. Это единичные случаи", - сообщила представитель УОЗ.

Как отметила Султангазиева, не все пациенты нуждаются в госпитализации. Как правило, многие горожане лечатся дома, если болезнь у них протекает в легкой форме и не требует стационарного ухода. При этом следят за состоянием таких пациентов постоянно специалисты Центра телемедицины. Медицинские специалисты ведут прием круглосуточно, обратиться к ним можно по телефонам 3000-505 или 1312.

В случае ухудшения состояния пациенту необходимо уведомить об этом мобильную бригаду скорой помощи", - пояснила Султангазиева.

Как правило, симптоматика коронавирусной инфекции схожа с течением ОРЗ. Среди отличительных симптомов дельта-штамма - кишечные расстройства, диарея, тошнота и резкое снижение аппетита.

Причем клиническое течение болезни у вакцинированных проходит мягче, чем у непривитых. Если состояние вакцинированных улучшается где-то за 10 дней, то у непривитых это занимает более 20 дней.

Султангазиева призвала горожан ограничить контакты, носить маски, особенно в замкнутых пространствах, чаще мыть руки, не забывать про дистанцирование и вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.

По состоянию на 23.59 2 августа в Казахстане подтверждено 595 433 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1531.

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