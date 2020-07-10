Полицейские проводят профилактические беседы с жителями Нур-Султана

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Столичные полицейские проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и информирование граждан о правилах безопасности в период пандемии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские призывают граждан к ответственному поведению в общественных местах и обязательному ношению масок. Но все еще регистрируются случаи пренебрежения мерами профилактики.

Для недопущения случаев заражения полицейские проводят профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения карантинного режима и ношения индивидуальных средств защиты. Кроме того, полицейские предупреждают владельцев увеселительных заведений, объектов общественного питания, саун, бань о действующих карантинных мерах согласно постановления главного санитарного врача.

Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Департамент полиции Нур-Султан просит граждан с пониманием отнестись к требованиям сотрудников полиции при проведении карантинных мероприятий. Вводимые ограничения необходимы для безопасности граждан.

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