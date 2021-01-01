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Препарат-антидот от коронавируса разработали в России

31.12.2020 16525
Москва. 31 декабря. Kazakhstan Today - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение Минздрава на проведение клинического исследования препарата-антидота для лечения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований. В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям. Ведется набор добровольцев", - сообщили в пресс-службе агентства.

 
Инновационный лекарственный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении коронавирусной инфекции, был разработан по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 30 декабря она сообщила о планах приступить к клиническим исследованиям препарата до Нового года. Скворцова отметила, что, если эти исследования подтвердят эффективность препарата, это будет "первый безопасный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире". По ее словам, разрабатываемый препарат-антидот будет выпускаться в виде двух растворов для ингаляций через небулайзер, сообщает ТАСС.
 

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