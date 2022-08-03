При каких условиях в Казахстане вернут дистанционный формат работы и применение Ashyq

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - На заседании правительства министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният рассказала об этапах ввода ограничительных мер при переходе региона в "красную" зону по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учитывая актуализацию матрицы оценки эпидемиологической ситуации пересмотрены ограничительные меры по зонам и одобрены Межведомственной комиссией. Так, в "зеленой" и "желтой" зонах ограничительные меры направлены на локализацию источника инфекции и без ограничения деятельности объектов бизнеса, такие как усиление санитарно-дезинфекционного режима на объектах, рекомендуется ношение медицинских масок в общественных местах, общественном транспорте", - сказала глава Минздрава.

В "красной" зоне в соответствии с нагрузкой на систему здравоохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.

Так, на первом этапе не предусмотрены ограничения для деятельности бизнеса. Однако требуется обязательное использование медицинских масок в закрытых помещениях и во всех видах транспорта.

На втором этапе, при росте заболеваемости, вводится обязательное использование приложения Ashyq на объектах. Кроме того предполагается ограничение заполняемости объектов бизнеса связанных с проведением массовых мероприятий до 50%.

Также предусмотрены введение дополнительных ограничений в организациях образования и перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму работы.

Введение ограничительных мер в красной зоне напрямую зависит от приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам…. в городе Нур-Султане, который находится в желтой зоне, проводятся массовые мероприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распространению инфекции в столице", - отметила Гиният.



