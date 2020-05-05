Призывники в Казахстане будут проходить ПЦР-тестирование на КВИ

Местным исполнительным органам необходимо провести ПЦР-тестирование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, а также обеспечить выполнение всех санитарно-эпидемиологических норм в ходе оповещения и сбора призывников, медицинского освидетельствования на сборных пунктах и отправки в войска", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В ведомстве отметили, что по поручению министра обороны в Вооруженных силах спланирован и проводится ряд практических мероприятий по обеспечению безопасности военнослужащих, подлежащих увольнению со срочной службы.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве на воинскую службу и увольнении в запас.
В РК зарегистрировано 3988 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 27 человек скончались, 1107 выздоровели.
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