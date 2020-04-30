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COVID-19 никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний - Есмагамбетова

29.04.2020, 16:29 9883
COVID-19 никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний - Есмагамбетова
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова дала прогноз заболеваемости коронавирусом в РК на апрель - май, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Есмагамбетовой, коронавирусная инфекция никуда не денется и людям нужно научиться защищаться от нее.
 

Мы должны понимать, что даже когда не будет карантина, мы будем жить с КВИ всегда. Как это было с птичьим гриппом. Нам нужно научиться защищаться. Объекты предпринимательства и промышленные объекты должны принимать меры для соблюдения санитарного режима. Мы должны будем делать это постоянно", - цитирует Есмагамбетову портал zakon.kz.

 
При этом главный государственный санитарный врач констатировала, что за последнюю неделю в целом по стране идет снижение заболеваемости с 8% до 5,5%. 
 

То есть за неделю на 2,5% снизился прирост заболеваемости по стране", -сказала Есмагамбетова, отметив, что в некоторых регионах ситуация нестабильна.

 

В отдельных регионах мы видим, что продолжают болеть. У них прирост заболеваемости может варьироваться от 0 до 40%. Это говорит о том, что у них течение заболеваемости имеет волнообразный характер. Необходимо продолжать эти карантинные меры", - считает она.

 
Есмагамбетова также дала прогноз распространения коронавируса на ближайший месяц.
 

В целом по Казахстану до конца апреля мы прогнозируем 3400 случаев, а до конца мая - около 5300 случаев", - пишет sputniknews.kz со ссылкой на слова Есмагамбетовой.

 
Главный государственный санитарный врач пояснила, что прогноз заболеваемости был уточнен в связи с тем, что наблюдается "достаточно большое количество завозных случаев с приграничных территорий". 
 

Это порядка 200 случаев за последние две недели. Поэтому эта цифра говорит, что у нас есть внешняя угроза, на основании которой мы свои прогнозы немного скорректировали", - сказала она.


По словам главного санврача, COVID-19 просто так никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний, как ОРВИ, грипп.

То есть подъем заболеваемости начинается где-то с конца сентября – начала октября и завершается к концу апреля, началу мая", - отметила Есмагамбетова.

 
Также стало известно, что среди заболевших КВИ есть журналисты.
 

По нашим данным, среди заболевших есть четыре журналиста. Заражение произошло при контакте с больным. То есть контактно-бытовой путь передачи", - цитирует Есмагамбетову "Хабар 24".

 
Отмечается, что состояние журналистов расценивается как удовлетворительное.


 

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