COVID-19 никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний - Есмагамбетова

По словам Есмагамбетовой, коронавирусная инфекция никуда не денется и людям нужно научиться защищаться от нее.
Мы должны понимать, что даже когда не будет карантина, мы будем жить с КВИ всегда. Как это было с птичьим гриппом. Нам нужно научиться защищаться. Объекты предпринимательства и промышленные объекты должны принимать меры для соблюдения санитарного режима. Мы должны будем делать это постоянно", - цитирует Есмагамбетову портал zakon.kz.
При этом главный государственный санитарный врач констатировала, что за последнюю неделю в целом по стране идет снижение заболеваемости с 8% до 5,5%.
То есть за неделю на 2,5% снизился прирост заболеваемости по стране", -сказала Есмагамбетова, отметив, что в некоторых регионах ситуация нестабильна.
В отдельных регионах мы видим, что продолжают болеть. У них прирост заболеваемости может варьироваться от 0 до 40%. Это говорит о том, что у них течение заболеваемости имеет волнообразный характер. Необходимо продолжать эти карантинные меры", - считает она.
Есмагамбетова также дала прогноз распространения коронавируса на ближайший месяц.
В целом по Казахстану до конца апреля мы прогнозируем 3400 случаев, а до конца мая - около 5300 случаев", - пишет sputniknews.kz со ссылкой на слова Есмагамбетовой.
Главный государственный санитарный врач пояснила, что прогноз заболеваемости был уточнен в связи с тем, что наблюдается "достаточно большое количество завозных случаев с приграничных территорий".
Это порядка 200 случаев за последние две недели. Поэтому эта цифра говорит, что у нас есть внешняя угроза, на основании которой мы свои прогнозы немного скорректировали", - сказала она.
По словам главного санврача, COVID-19 просто так никуда не уйдет, а лишь перейдет в разряд сезонных заболеваний, как ОРВИ, грипп.
То есть подъем заболеваемости начинается где-то с конца сентября – начала октября и завершается к концу апреля, началу мая", - отметила Есмагамбетова.
Также стало известно, что среди заболевших КВИ есть журналисты.
По нашим данным, среди заболевших есть четыре журналиста. Заражение произошло при контакте с больным. То есть контактно-бытовой путь передачи", - цитирует Есмагамбетову "Хабар 24".
Отмечается, что состояние журналистов расценивается как удовлетворительное.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в стране подтверждены 3078 случаев регистрации коронавируса, 25 человек скончались, 774 - выздоровели.
Напомним, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов считает, что главная задача - научиться жить с КВИ, потому что инфекция высокозаразная.
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