Путин: Россия в ближайшее время представит новые вакцины от коронавируса

Москва. 18 декабря. Kazakhstan Today - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время РФ готовится представить новые вакцины против коронавирусной инфекции, а также предложил странам СНГ совместно выпускать вакцины, передает Kazakhstan Today.

Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеются в виду "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины. Предлагаем также вместе заняться организацией их производства", - сказал Путин сегодня на заседании Совета глав государств СНГ", - сказал В. Путин.

Он подчеркнул, что РФ готова к этой совместной работе и заинтересована в ней.

Также президент РФ сообщил, что Россия оказывала и будет далее оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнёрам по СНГ, которые в этом заинтересованы. В частности, государствам Содружества переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 млн 300 тыс. исследований на COVID-19.

Владимир Путин в сегодняшнем выступлении также отметил, что 2021 год в СНГ объявлен Годом архитектуры и градостроительства.

И сегодня мы примем решение о том, чтобы посвятить 2022 год вопросам развития народного творчества и сбережения богатого культурного наследия. Мы всегда гордились таким наследием и культурным своеобразием каждого народа бывшего СССР. Нельзя об этом забывать, это то, что, безусловно, является нашей гордостью", - сказал он.

По словам Путина, 2023 год будет посвящен продвижению русского языка как языка межнационального общения.

В этом году вся деятельность СНГ проходила под знаком 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Военные подразделения ряда стран Содружества участвовали в Параде на Красной площади. Мы высоко это ценим, и я хочу вас за это поблагодарить. Признательны партнёрам по Организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убеждён: необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв, спасших мир от агрессии", - подчеркнул президент РФ.

Он напомнил, что Великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка.

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