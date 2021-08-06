Православная церковь Казахстана передает в дар алматинцам 10 800 доз вакцины Спутник V

АЛМАТЫ. 5 АВГУСТА - По инициативе главы Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра в России были закуплены 10 800 доз вакцины Спутник V для жителей южной столицы. Компонентами 1 и 2 можно привить от коронавируса пять тысяч четыреста алматинцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцина прибудет в Алматы 9 августа 2021 года в Медицинский центр имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и затем будет передана представителям акимата Алматы.

На всех этапах своего исторического бытия Церковь Христова благословляла труд врачей и с большим уважением относилась к деятельности медицинских работников. К большому сожалению, продолжается пандемия коронавируса, ставшая испытанием для миллионов людей, для стран и народов и для нашего родного Казахстана. Православная Церковь благословляет благородные труды казахстанских медиков в борьбе с пандемией и молится обо всех, кто способствует своей деятельностью сохранению великого дара Божия - человеческого здоровья. От души желаю, чтобы эта вакцина сохранила здоровье нашим соотечественникам и укрепила их физически", - сказал митрополит Александр.

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