Школьники стали реже болеть КВИ в Акмолинской области

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МОСКВА. 22 ФЕВРАЛЯ - Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщил Российский фонд прямых инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным фонда, Министерство здравоохранения Республики Казахстан приняло решение одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М".

В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи специально для подростков.

Спутник М" - это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало "Спутник М" 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности "Спутник М" среди подростков. В ходе исследований у участников не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослого населения.

Отмечается, что вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник V" позволяет сформировать сильный и более продолжительный иммунный ответ против коронавируса, включая штамм Омикрон, по сравнению со многими другими вакцинами.

В частности, уникальное сравнительное исследование, проведенное в Национальном Институте им. Лаззаро Спалланцани, ведущем итальянском исследовательском институте в сфере инфекционных заболеваний, продемонстрировало более чем в два раза выше титр вируснейтрализующих антител к штамму Омикрон (B.1.1.529) по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации).

Данные исследования в Институте Спалланцани подтверждают результаты отдельного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, согласно которым "Спутник V" вырабатывает сильный нейтрализующий иммунный ответ против штамма Омикрон, который в дальнейшем который существенно усиливается при бустировании однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), отметили в фонде.