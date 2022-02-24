Школьники стали реже болеть КВИ в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области зарегистрирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказала главный санитарный врач области Айнагуль Мусина, классов, переведенных на дистанционный формат обучения нет.
По оценки эпидемиологов, заболеваемость акмолинцев снизилась в три с половиной раза. Так, за последнюю неделю зарегистрировано на 722 случаев меньше, сообщает УВП региона.
На сегодня отмечается спад заболеваемости среди школьников - в день до 10 случаев. За последние сутки зарегистрировано - семь. На сегодня классов, переведеных на дистанционный формат обучения нет", - рассказала Айнагуль Мусина.
Среди детей дошкольного возраста за последние сутки случаев заражения не зарегистрировано. Спикер отметила, дети этой категории стали реже заболевать COVID-19.
Руководитель ведомства напомнила и о продолжающихся кампаниях вакцинации и ревакцинации в Акмолинской области.
Полный курс вакцины "Комирнати" получили 139 беременных и 1 587 в период лактации женщин, а также 4 673 подростка от 12 до 17 лет", - рассказала Айнагуль Мусина.
Напомним, контингент лиц, которые могут получить "Комирнати" расширен. Среди них лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также те, кто получил первую дозу вакцины за рубежом.
Ревакцинацию прошли 92 839 акмолинцев, что составило 43,2 процентов от подлежащего населения.