Штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане

За месяц заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раза

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма омикрон BQ.1.1 (цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма омикрон. Данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.





В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 1,6 раз (с 453 до 725 случаев в неделю). Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят, не обращаясь за медпомощью, сообщает пресс-служба правительства.





Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространении вируса среди населения. В разрезе регионов за последний месяц в 3 регионах страны - Алматы, Астане и Карагандинской области отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. Также в 5 регионах (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская области, Шымкенте) с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю", - проинформировали в кабмине.





В целях обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тысяч доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет.





По итогам заседания акиматам областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.





По рекомендации Минздрава в целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в 6 месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин против коронавирусной инфекции.