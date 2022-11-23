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Сколько случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

22.11.2022, 08:52 3176
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии 1 395 857 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человека (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 118 пациентов, на амбулаторном уровне - 625 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 846 400 человек, II компонентом - 10 610 721 человек. Ревакцинировано 5 654 339 человек.
 

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В Казахстане снизилось число заболевших COVID-19

21.11.2022, 09:33 6181
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 801 случай.
 
По данным Минздрава РК, на 21 ноября лечение от КВИ продолжает получать 801 человек (627 КВИ+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 689 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 19 ноября выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане около 800 человек продолжают получать лечение от COVID-19

20.11.2022, 10:34 9266
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 395 763 случая заболевания.
 
По данным Минздрава, на 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 797 человек (621 КВИ+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 685 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
За 18 ноября зарегистрировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 

В Казахстане растет число заболевших КВИ

19.11.2022, 11:25 12611
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 94 человека, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
 
18 ноября в стране выявили 83 заболевших КВИ. 17 ноября - 72 казахстанца.
 
На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (615 КВИ+ и 171 КВИ-), из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне - 674 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 7 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента;
  • на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 

В Казахстане за сутки 83 человека заболели коронавирусом

18.11.2022, 08:09 16796
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 83 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 605 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 18 ноября лечение от КВИ продолжают получать 790 человек (612 КВИ+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находится 100 пациентов, на амбулаторном уровне - 690 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
16 ноября выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
I компонентом вакцины против COVID-19 провакцинировано 10 845 668 человек, II компонентом - 10 609 686 человек. Ревакцинировано 5 649 183 человека.
 

В Казахстане за сутки выявлено 72 заболевших коронавирусом

17.11.2022, 08:00 19836
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 72 случая заболевания COVID-19 (ПЦР+). Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 395 522 случая, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.
 
По информации МЗ РК, 15 ноября выявлено 14 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ (ПЦР-).
 
На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (-609+ и 177 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне - 696 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 человек, в состоянии крайней степени тяжести - 2; на аппарате ИВЛ - 2.
 

В Казахстане отмечается рост заболеваемости коронавирусом

16.11.2022, 09:02 22881
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 450 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (584 КВИ+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находится 86 пациентов, на амбулаторном уровне - 661 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
14 ноября выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 

В Казахстане за сутки более 40 человек заболели COVID-19

15.11.2022, 08:45 25881
В Казахстане за сутки более 40 человек заболели COVID-19
Фото: Depositphotos
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 42 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 395 390 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (573 КВИ+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне - 639 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 

В Казахстане более 800 человек продолжают получать лечение от коронавируса

14.11.2022, 09:12 28986
В Казахстане более 800 человек продолжают получать лечение от коронавируса
Фото: Depositphotos
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом, с начала пандемии - 1 395 348 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (666 КВИ+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находится 79 пациентов, на амбулаторном уровне - 749 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

Ранее сообщалось, что глава Курчатовского института предсказал приход коронавируса со смертностью 90%.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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