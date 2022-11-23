Сколько случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии 1 395 857 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человека (590 КВИ+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 118 пациентов, на амбулаторном уровне - 625 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 846 400 человек, II компонентом - 10 610 721 человек. Ревакцинировано 5 654 339 человек.