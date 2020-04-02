Стало известно о состоянии трех атыраусцев, у которых сегодня выявили заражение коронавирусом

Атырау. 1 апреля. Kazakhstan Today - Стало известно о состоянии трех жителей Атырауской области, у которых 1 апреля выявили заражение коронавирусом , передает Kazakhstan Today.

У первого пациента, прибывшего из Турции, наблюдается температура 38,4. Других симптомов заболевания у 20-летнего молодого человека не имеется. У 37-летнего мужчины состояние также удовлетворительное, температура 37,2, болезнь протекает без других симптомов. У 28-летней пациентки температура 36,9, есть кашель, боли в груди, дыхание затруднённое. У всех трех пациентов врачи отмечают среднее течение заболевания", - проинформировали в управлении здравоохранения Атырауской области.

Кроме этого, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области рассказали о четвертом зарегистрированном случае заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.

С 13 по 22 марта женщина была в Москве, затем приехала поездом в Оренбург, 25 марта на такси прибыла в Актобе. По месту жительства она находилась под наблюдением методом обзвона. 27 марта у нее поднялась температура, и женщина была доставлена в провизорный госпиталь. Взяты пробы, которые 28 числа были отрицательными, а сегодня, на третьи сутки, результат был положительным. Пациентку госпитализировали из провизорного госпиталя в палату инфекционной больницы. На сегодня проводятся все противоэпидемические мероприятия, все контактные лица переводятся в инфекционный стационар для обследования", - отметили в департаменте.

Напомним, по состоянию на 18.40 1 апреля количество заболевших COVID-19 в Казахстане увеличилось до 375 человек

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