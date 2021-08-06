Сводка эпидситуации на 5 августа: в Казахстане за сутки выявлено 7792 заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 4 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 610 744 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1434;
в городе Алматы – 1570;
в городе Шымкенте – 535;
в Акмолинской области – 259;
в Актюбинской области – 403;
в Алматинской области – 320;
в Атырауской области – 397;
в ВКО – 288;
в Жамбылской области – 160;
в ЗКО – 185;
в Карагандинской области – 931;
в Костанайской области – 279;
в Кызылординской области – 205;
в Мангистауской области – 225;
в Павлодарской области – 303;
в СКО – 151;
в Туркестанской области – 147.
В Казахстане за сутки 7276 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 499 965 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
На 4 августа 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 584 190 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 148 969 человек.
Дополнено: На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 600 человек (104 377 КВИ+ и 3223 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 29 623 пациента;
- на амбулаторном уровне – 77 977 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1832 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 417 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 202 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 августа 2021 года зарегистрировано 6402 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 августа от КВИ скончались 125 человек.
3 августа 2021 года зафиксировано 379 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 33 летальных исхода и 153 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 62 151, летальных случаев – 3814, выздоровевших – 55 114.
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