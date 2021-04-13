Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 апреля

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 11 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 271 809 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 271 809 случаев, из них:
в городе Алматы – 41 689 (+610);
в городе Нур-Султане – 35 990 (+389);
в ВКО – 23 352 (+33);
в Павлодарской области – 19 523 (+48);
в Атырауской области – 19 982 (+110);
в Карагандинской области – 19 301 (+205);
в Акмолинской области – 16 208 (+108);
в ЗКО – 16 385 (+118);
в Алматинской области – 16 872 (+283);
в Костанайской области – 14 192 (+31);
в СКО – 13 359 (+36);
в городе Шымкенте – 7610 (+53);
в Жамбылской области – 6792 (+53);
в Актюбинской области – 6709 (+105);
в Туркестанской области – 4712 (+27);
в Мангистауской области – 4726 (+37);
в Кызылординской области – 4407 (+35).
В Казахстане за сутки 608 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 234 665 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 12 апреля лечение от КВИ продолжают получать 34 478 человек (33 908 КВИ+ и 570 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 349 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 129 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 569 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 170 пациентов;
на аппарате ИВЛ – 109 пациентов.
На 10 апреля 2021 года зарегистрировано 37 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 125 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 399, случаев с летальным исходом – 727, всего выздоровели – 50 102 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 апреля зарегистрировано 3236 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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