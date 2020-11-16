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Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 ноября

15.11.2020 127765
Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 ноября
Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 15 ноября в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8882 человека, среди которых 464 ребенка. В стационарах находятся 2970 пациентов, на амбулаторном уровне - 5912 человек. 203 человека находятся в тяжелом состоянии, 23 - в состоянии крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 120 463 случаев, из них:
 
в Алматы - 15 211 (+45),
 
Нур-Султане - 15 158 (+48),
 
ВКО - 13508 (+236),
 
Атырауской области - 11 421 (+12),
 
Карагандинской области - 10 804 (+17),
 
ЗКО - 7457 (+40),
 
Алматинской области - 5349 (+28),
 
Шымкенте - 5292 (+5),
 
СКО - 4989 (+54),
 
Павлодарской области - 498 4(+50),
 
Костанайской области - 4263 (+52),
 
Жамбылской области - 4253 (+4),
 
Акмолинской области - 4249 (+34),
 
Туркестанской области - 3436 (+1),
 
Мангистауской области - 3416 (+1),
 
Актюбинской области - 3405 (+3),
 
Кызылординской области - 3268 (+0).
 
За прошедшие сутки было зарегистрировано 226 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 71 человек. 
 
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 149, случаев с летальным исходом - 418, всего выздоровели 29 556 человек.
 
В Казахстане 368 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них: 
 
в Нур-Султане - 56,
 
Акмолинской области - 99,
 
Актюбинской области - 6,
 
Алматинской области - 8,
 
Атырауской области - 3,
 
ВКО - 98,
 
ЗКО - 14,
 
Карагандинской области - 14,
 
Кызылординской области - 7,
 
Павлодарской области - 28,
 
СКО - 35.
 
Всего в стране выздоровели от COVID-19 109 643 человека.
 

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