Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 ноября

За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 120 463 случаев, из них:
в Алматы - 15 211 (+45),
Нур-Султане - 15 158 (+48),
ВКО - 13508 (+236),
Атырауской области - 11 421 (+12),
Карагандинской области - 10 804 (+17),
ЗКО - 7457 (+40),
Алматинской области - 5349 (+28),
Шымкенте - 5292 (+5),
СКО - 4989 (+54),
Павлодарской области - 498 4(+50),
Костанайской области - 4263 (+52),
Жамбылской области - 4253 (+4),
Акмолинской области - 4249 (+34),
Туркестанской области - 3436 (+1),
Мангистауской области - 3416 (+1),
Актюбинской области - 3405 (+3),
Кызылординской области - 3268 (+0).
За прошедшие сутки было зарегистрировано 226 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 71 человек.
С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 149, случаев с летальным исходом - 418, всего выздоровели 29 556 человек.
В Казахстане 368 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:
в Нур-Султане - 56,
Акмолинской области - 99,
Актюбинской области - 6,
Алматинской области - 8,
Атырауской области - 3,
ВКО - 98,
ЗКО - 14,
Карагандинской области - 14,
Кызылординской области - 7,
Павлодарской области - 28,
СКО - 35.
Всего в стране выздоровели от COVID-19 109 643 человека.
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