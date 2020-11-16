Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 ноября

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - По информации МВК по нераспространению COVID-19, на 15 ноября в Казахстане лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 8882 человека, среди которых 464 ребенка. В стационарах находятся 2970 пациентов, на амбулаторном уровне - 5912 человек. 203 человека находятся в тяжелом состоянии, 23 - в состоянии крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 120 463 случаев, из них:

в Алматы - 15 211 (+45),

Нур-Султане - 15 158 (+48),

ВКО - 13508 (+236),

Атырауской области - 11 421 (+12),

Карагандинской области - 10 804 (+17),

ЗКО - 7457 (+40),

Алматинской области - 5349 (+28),

Шымкенте - 5292 (+5),

СКО - 4989 (+54),

Павлодарской области - 498 4(+50),

Костанайской области - 4263 (+52),

Жамбылской области - 4253 (+4),

Акмолинской области - 4249 (+34),

Туркестанской области - 3436 (+1),

Мангистауской области - 3416 (+1),

Актюбинской области - 3405 (+3),

Кызылординской области - 3268 (+0).

За прошедшие сутки было зарегистрировано 226 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровел 71 человек.

С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 40 149, случаев с летальным исходом - 418, всего выздоровели 29 556 человек.

В Казахстане 368 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

в Нур-Султане - 56,

Акмолинской области - 99,

Актюбинской области - 6,

Алматинской области - 8,

Атырауской области - 3,

ВКО - 98,

ЗКО - 14,

Карагандинской области - 14,

Кызылординской области - 7,

Павлодарской области - 28,

СКО - 35.

Всего в стране выздоровели от COVID-19 109 643 человека.

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