Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 января

За прошедшие сутки зарегистрировано 1003 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 169 099 случаев, из них:
в городе Алматы - 20 444 (+97);
в городе Нур-Султане - 20 020 (+125);
в ВКО - 19 548 (+28);
в Атырауской области - 14 952 (+71);
в Карагандинской области - 12 782 (+62);
в Павлодарской области - 10 573 (+155);
в ЗКО – 9935 (+47);
в СКО - 9562 (+55);
в Костанайской области - 8671 (+74);
в Акмолинской области - 8341 (+99);
в Алматинской области - 8192 (+94);
в городе Шымкенте - 5726 (+19);
в Жамбылской области - 5271 (+24);
в Мангистауской области - 3886 (+17);
в Туркестанской области - 3889 (+10);
в Актюбинской области - 3819 (+21);
в Кызылординской области - 3488 (+5).
В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 153 503 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 24 875 человек (13 180 КВИ+ и 11 695 КВИ-), из них в стационарах находятся - 6570 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 305 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 294 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 60 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 января зарегистрировано 2416 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 16 января 2021 года зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 40 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 848, случаев с летальным исходом - 540, всего выздоровели - 34 613 человек.
Также стало известно, что в Павлодарской области в выходные дни будет введен локдаун: закрыты сауны, бассейны, спортивные объекты, крытые рынки, торгово-развлекательные центры и дома, непродовольственные магазины, крытые ледяные корты, не будет курсировать общественный транспорт.
По информации Pavlodarnews, в будни увеличат количество автобусов в часы пик. В общественный транспорт по-прежнему нельзя заходить без медицинских масок.
Кроме того, изменится режим работы ресторанов, кафе и баров. В будни они будут открыты с 09.00 до 20.00. Ранее ограничений на доставку не было, теперь привозить заказы разрешили до 22.00. В помещении можно заполнять не более 30 мест, между столами должно быть расстояние не менее двух метров, посетители должны соблюдать социальную дистанцию. За одним столом разрешили сидеть не более шести людям.
С понедельника по пятницу торговые центры, дома, сети будут работать до 22.00 с заполняемостью не более 20% от мощности. Аптеки, салоны красоты, образовательные кружки, которые находятся в здании торгового центра, смогут работать и по выходным.
Непродовольственные и продовольственные крытые рынки в будни будут закрываться в 19.00, заполняемость - не более 20%, при этом для одного посетителя должно быть свободно не менее четырёх квадратных метров. Такие же условия, но с режимом работы до 20.00, действуют для непродовольственных магазинов.
Тренироваться в спортивных объектах в будни одновременно могут не более пяти человек в группе, им нужно заранее записываться. Заполнять фитнес-, тренажёрные залы, спортивно-оздоровительные центры можно на 30% от мощности.
С понедельника по пятницу в режиме работы бассейнов ограничений нет. Обязательное условие - рассчитывать пять квадратных метров зеркала воды на одного человека, посетителям предварительно записываться.
Крытые ледяные корты не будут принимать горожан по выходным, открытые продолжат работать, но с соблюдением соцдистанции не менее двух метров между посетителями.
Бани, сауны, СПА-центры можно заполнять не более 30%, с понедельника по пятницу они будут открыты с 08.00 до 22.00.
Закроются на выходные и бутики с непродовольственными товарами, которые находятся в бизнес-центрах.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства