Сводка эпидситуации в Казахстане на 18 января

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 17 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 169 099 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1003 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 169 099 случаев, из них:

в городе Алматы - 20 444 (+97);

в городе Нур-Султане - 20 020 (+125);

в ВКО - 19 548 (+28);

в Атырауской области - 14 952 (+71);

в Карагандинской области - 12 782 (+62);

в Павлодарской области - 10 573 (+155);

в ЗКО – 9935 (+47);

в СКО - 9562 (+55);

в Костанайской области - 8671 (+74);

в Акмолинской области - 8341 (+99);

в Алматинской области - 8192 (+94);

в городе Шымкенте - 5726 (+19);

в Жамбылской области - 5271 (+24);

в Мангистауской области - 3886 (+17);

в Туркестанской области - 3889 (+10);

в Актюбинской области - 3819 (+21);

в Кызылординской области - 3488 (+5).

В Казахстане 468 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 153 503 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 24 875 человек (13 180 КВИ+ и 11 695 КВИ-), из них в стационарах находятся - 6570 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 305 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 294 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 60 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 40 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 18 января зарегистрировано 2416 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 16 января 2021 года зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 40 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 848, случаев с летальным исходом - 540, всего выздоровели - 34 613 человек.

Также стало известно, что в Павлодарской области в выходные дни будет введен локдаун: закрыты сауны, бассейны, спортивные объекты, крытые рынки, торгово-развлекательные центры и дома, непродовольственные магазины, крытые ледяные корты, не будет курсировать общественный транспорт.

По информации Pavlodarnews , в будни увеличат количество автобусов в часы пик. В общественный транспорт по-прежнему нельзя заходить без медицинских масок.

Кроме того, изменится режим работы ресторанов, кафе и баров. В будни они будут открыты с 09.00 до 20.00. Ранее ограничений на доставку не было, теперь привозить заказы разрешили до 22.00. В помещении можно заполнять не более 30 мест, между столами должно быть расстояние не менее двух метров, посетители должны соблюдать социальную дистанцию. За одним столом разрешили сидеть не более шести людям.

С понедельника по пятницу торговые центры, дома, сети будут работать до 22.00 с заполняемостью не более 20% от мощности. Аптеки, салоны красоты, образовательные кружки, которые находятся в здании торгового центра, смогут работать и по выходным.

Непродовольственные и продовольственные крытые рынки в будни будут закрываться в 19.00, заполняемость - не более 20%, при этом для одного посетителя должно быть свободно не менее четырёх квадратных метров. Такие же условия, но с режимом работы до 20.00, действуют для непродовольственных магазинов.

Тренироваться в спортивных объектах в будни одновременно могут не более пяти человек в группе, им нужно заранее записываться. Заполнять фитнес-, тренажёрные залы, спортивно-оздоровительные центры можно на 30% от мощности.

С понедельника по пятницу в режиме работы бассейнов ограничений нет. Обязательное условие - рассчитывать пять квадратных метров зеркала воды на одного человека, посетителям предварительно записываться.

Крытые ледяные корты не будут принимать горожан по выходным, открытые продолжат работать, но с соблюдением соцдистанции не менее двух метров между посетителями.

Бани, сауны, СПА-центры можно заполнять не более 30%, с понедельника по пятницу они будут открыты с 08.00 до 22.00.

Закроются на выходные и бутики с непродовольственными товарами, которые находятся в бизнес-центрах.

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