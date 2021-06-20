Сводка эпидситуации в Казахстане на 19 июня

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 18 июня 2021 года в Казахстане зарегистрирован 407 531 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1148 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 367;
в городе Алматы - 115;
в городе Шымкенте - 45;
в Акмолинской области - 33;
в Актюбинской области - 21;
в Алматинской области - 35;
в Атырауской области - 45;
в ВКО - 81;
в Жамбылской области - 21;
в ЗКО - 73;
в Карагандинской области - 149;
в Костанайской области - 32;
в Кызылординской области - 22,
в Мангистауской области - 34;
в Павлодарской области - 39;
в СКО - 22;
в Туркестанской области - 14.
В Казахстане за сутки 778 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 383 239 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 19 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 280 человек (20 066 КВИ+ и 1 214 КВИ-), из них
в стационарах находятся 6327 пациентов;
на амбулаторном уровне - 14 953 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 445 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести - 103 пациента;
на аппарате ИВЛ - 65 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 18 июня зарегистрировано 4226 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 17 июня от КВИ скончались 15 человек.
17 июня зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 56 479, летальных случаев - 3423.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне - Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне - Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
I компонентом 2 719 987 человек провакцинировано в Казахстане на 19 июня 2021 года, II компонентом - 1 625 866 человек.
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