Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 апреля

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 20 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 294 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них:

в городе Алматы – 47 600 (+667);

в городе Нур-Султане – 40 640 (+471);

в ВКО – 24 036 (+83);

в Карагандинской области – 21 174 (+218);

в Атырауской области – 20 906 (+114);

в Павлодарской области – 19 936 (+47);

в Алматинской области – 19 121 (+281);

в ЗКО – 17 738 (+231);

в Акмолинской области – 17 053 (+92);

в Костанайской области – 14 458 (+32);

в СКО – 13 670 (+29);

в городе Шымкенте – 8424 (+80);

в Актюбинской области – 7936 (+125);

в Жамбылской области – 7198 (+58);

в Мангистауской области – 5136 (+65);

в Туркестанской области – 5030 (+56);

в Кызылординской области – 4890 (+47).

В Казахстане за сутки 2418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 252 598 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 318 человек (38 889 КВИ+ и 429 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 756 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 572 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 671 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 апреля зарегистрировано 3459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 апреля от КВИ скончались 23 человека.

На 19 апреля 2021 года зарегистрировано 135 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 66 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 025, случаев с летальным исходом – 757, всего выздоровели – 50 839 человек.

По последним данным, 766 614 человек провакцинировано в Казахстане.









В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства