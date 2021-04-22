Сводка эпидситуации в Казахстане на 21 апреля

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 20 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 294 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них:
в городе Алматы – 47 600 (+667);
в городе Нур-Султане – 40 640 (+471);
в ВКО – 24 036 (+83);
в Карагандинской области – 21 174 (+218);
в Атырауской области – 20 906 (+114);
в Павлодарской области – 19 936 (+47);
в Алматинской области – 19 121 (+281);
в ЗКО – 17 738 (+231);
в Акмолинской области – 17 053 (+92);
в Костанайской области – 14 458 (+32);
в СКО – 13 670 (+29);
в городе Шымкенте – 8424 (+80);
в Актюбинской области – 7936 (+125);
в Жамбылской области – 7198 (+58);
в Мангистауской области – 5136 (+65);
в Туркестанской области – 5030 (+56);
в Кызылординской области – 4890 (+47).
В Казахстане за сутки 2418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 252 598 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 21 апреля лечение от КВИ продолжают получать 39 318 человек (38 889 КВИ+ и 429 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 756 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 572 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 671 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 185 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 101 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 20 апреля зарегистрировано 3459 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 апреля от КВИ скончались 23 человека.
На 19 апреля 2021 года зарегистрировано 135 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 66 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 52 025, случаев с летальным исходом – 757, всего выздоровели – 50 839 человек.
По последним данным, 766 614 человек провакцинировано в Казахстане.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.
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