Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 февраля

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 208 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 208 117 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 24 476 (+72);

в городе Алматы - 24 359 (+101);

в ВКО - 21 610 (+52);

в Атырауской области - 16 939 (+24);

в Павлодарской области - 17 035 (+96);

в Карагандинской области - 15 098 (+40);

в Акмолинской области - 13 177 (+73);

в ЗКО – 12 577 (+39);

в СКО - 12 098 (+38);

в Костанайской области - 11 918 (+67);

в Алматинской области - 10 476 (+37);

в городе Шымкенте - 6072 (+13);

в Жамбылской области - 5855 (+16);

в Туркестанской области - 4247 (+3);

в Мангистауской области - 4202 (+3);

в Актюбинской области - 4191 (+13);

в Кызылординской области - 3787 (+12).

В Казахстане за сутки 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 739 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 285 человек (13 679 КВИ+ и 7606 КВИ-), из них в стационарах находятся 4838 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 447 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 242 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 февраля зарегистрировано 2699 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 20 февраля 2021 года зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 195 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 983, случаев с летальным исходом - 612, всего выздоровели - 40 765 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 февраля 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.





Между тем, как завяила главный государственный санитраный врач Нур-Султана, в столице за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости КВИ на 7,13%.





Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 55,58; репродуктивное число 0,971. Как и прежде основную долю заболевших среди населения города (24,7%) составляют лица 30-39 лет; 50 лет и старше - 23,4%, на возрастную группу 18-29 лет приходится 18,4%, на лиц 40-49 лет - 14,9%; дети в общей заболеваемости занимают 15,9%", - сказала на брифинге Сархат Бейсенова.





По словам спикера, сейчас столица стабильно находится в "желтой" зоне. В связи с этим рассматривается вопрос об определенных послаблениях ограничительных мероприятий в зависимости от тех критериев, которые утверждены.





«Если мы на этой неделе стабильно будем находиться в "желтой" зоне, то, естественно, некоторые послабления будут приняты", - добавила Бейсенова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства