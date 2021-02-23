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Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 февраля

22.02.2021 163837
Сводка эпидситуации в Казахстане на 22 февраля
Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 208 117 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 208 117 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 24 476 (+72);
 
в городе Алматы - 24 359 (+101);
 
в ВКО - 21 610 (+52);
 
в Атырауской области - 16 939 (+24);
 
в Павлодарской области - 17 035 (+96);
 
в Карагандинской области - 15 098 (+40);
 
в Акмолинской области - 13 177 (+73);
 
в ЗКО – 12 577 (+39);
 
в СКО - 12 098 (+38);
 
в Костанайской области - 11 918 (+67);
 
в Алматинской области - 10 476 (+37);
 
в городе Шымкенте - 6072 (+13);
 
в Жамбылской области - 5855 (+16);
 
в Туркестанской области - 4247 (+3);
 
в Мангистауской области - 4202 (+3);
 
в Актюбинской области - 4191 (+13);
 
в Кызылординской области - 3787 (+12).
 
В Казахстане за сутки 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 191 739 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 285 человек (13 679 КВИ+ и 7606 КВИ-), из них в стационарах находятся 4838 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 447 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 242 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 53 пациента;
 
• на аппарате ИВЛ - 43 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 22 февраля зарегистрировано 2699 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 20 февраля 2021 года зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 195 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 983, случаев с летальным исходом - 612, всего выздоровели - 40 765 человек.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 февраля 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

Между тем, как завяила главный государственный санитраный врач Нур-Султана, в столице за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости КВИ на 7,13%. 

Интенсивный показатель на 100 тысяч населения составил 55,58; репродуктивное число 0,971. Как и прежде основную долю заболевших среди населения города (24,7%) составляют лица 30-39 лет; 50 лет и старше - 23,4%, на возрастную группу 18-29 лет приходится 18,4%, на лиц 40-49 лет - 14,9%; дети в общей заболеваемости занимают 15,9%", - сказала на брифинге Сархат Бейсенова.


По словам спикера, сейчас столица стабильно находится в "желтой" зоне. В связи с этим рассматривается вопрос об определенных послаблениях ограничительных мероприятий в зависимости от тех критериев, которые утверждены.

«Если мы на этой неделе стабильно будем находиться в "желтой" зоне, то, естественно, некоторые послабления будут приняты", - добавила Бейсенова.
 

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