Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 апреля

НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2830 новых случаев COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего с начала пандемии подтверждено 306 400 случаев COVID-19, из них в Алматы - 50 369 (+682), в Нур-Султане - 42 770 (+498), в Восточно-Казахстанской области - 24 421 (+99), в Карагандинской области - 22 096 (+235), в Атырауской области - 21 423 (+116), в Павлодарской области - 20 150 (+57), в Алматинской области - 20 007 (+246), в Западно-Казахстанской области - 18 447 (+171), в Акмолинской области - 17 571 (+148), в Костанайской области - 14 580 (+28), в Северо-Казахстанской области - 13 823 (+43), в Шымкенте - 8891 (+114), в Актюбинской области - 8583 (+165), в Жамбылской области - 7481 (+71), в Мангистауской области - 5423 (+55), в Туркестанской области - 5206 (+45), в Кызылординской области - 5159 (+57).

С начала пандемии в Казахстане выздоровели 261 647 человек, 1784 - за последние сутки.

За сутки умерли 15 человек. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса скончались 3550 человек.

Зарегистрировано 86 новых случаев пневмонии, выздоровели 85 человек, трое скончались.

Лечение от КВИ продолжают получать 41 711 человек, из них в стационарах находятся 14 827 пациентов, на амбулаторном лечении - 26 884.

В тяжелом состоянии 716 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 181, на аппарате ИВЛ - 104.

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