Сводка эпидситуации в Казахстане на 25 июля

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НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - В Казахстане за сутки выявили 6631 новый случай заражения коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 1501, в Алматы - 1191, в Шымкенте - 499, в Акмолинской области - 194, в Актюбинской области - 229, в Алматинской области - 230, в Атырауской области - 420, в ВКО - 134, в Жамбылской области - 102, в ЗКО - 271, в Карагандинской области - 768, в Костанайской области - 178, в Кызылординской области - 179, в Мангистауской области - 245, в Павлодарской области - 225, в СКО - 141, в Туркестанской области - 124.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 529 269 случаев коронавируса.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 74 человека, от коронавирусной пневмонии - 10 человек.

За минувшие сутки выявлено 212 случаев пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом.

На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек (76 891 КВИ+ и 2026 КВИ-), из них в стационарах находятся 23 046 пациентов, на амбулаторном уровне - 55 871 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1438 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 284 пациента;

на аппарате ИВЛ - 182 пациента.

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