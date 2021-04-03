Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 апреля

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 1 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 248 931 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них:
в городе Алматы – 35 193 (+595);
в городе Нур-Султане – 31 533 (+427);
в ВКО – 22 921 (+41),
в Павлодарской области – 19 148 (+21);
в Атырауской области – 18 830 (+103);
в Карагандинской области – 17 895 (+144);
в Акмолинской области – 15 420 (+50);
в ЗКО – 15 250 (+104);
в Костанайской области – 13 857 (+36);
в СКО – 13 069 (+5);
в Алматинской области – 13 937 (+239);
в городе Шымкенте – 6952 (+96);
в Жамбылской области – 6441 (+18);
в Актюбинской области – 5449 (+127);
в Туркестанской области – 4515 (+22);
в Мангистауской области – 4450 (+22);
в Кызылординской области – 4071 (+27).
В Казахстане за сутки 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 221 347 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 26 095 человек (24 512 КВИ+ и 1583 КВИ-), из них в стационарах находятся 9098 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 997 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 365 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.
На 31 марта 2021 года зарегистрировано 77 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 167 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 695, случаев с летальным исходом – 694, всего выздоровели – 48 418 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 1 апреля зарегистрировано 3072 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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