Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 апреля

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 1 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 248 931 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2077 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 248 931 случай, из них:

в городе Алматы – 35 193 (+595);

в городе Нур-Султане – 31 533 (+427);

в ВКО – 22 921 (+41),

в Павлодарской области – 19 148 (+21);

в Атырауской области – 18 830 (+103);

в Карагандинской области – 17 895 (+144);

в Акмолинской области – 15 420 (+50);

в ЗКО – 15 250 (+104);

в Костанайской области – 13 857 (+36);

в СКО – 13 069 (+5);

в Алматинской области – 13 937 (+239);

в городе Шымкенте – 6952 (+96);

в Жамбылской области – 6441 (+18);

в Актюбинской области – 5449 (+127);

в Туркестанской области – 4515 (+22);

в Мангистауской области – 4450 (+22);

в Кызылординской области – 4071 (+27).

В Казахстане за сутки 1034 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 221 347 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 26 095 человек (24 512 КВИ+ и 1583 КВИ-), из них в стационарах находятся 9098 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 997 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 365 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.

На 31 марта 2021 года зарегистрировано 77 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 167 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 50 695, случаев с летальным исходом – 694, всего выздоровели – 48 418 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 по 1 апреля зарегистрировано 3072 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Алматинская и Западно-Казахстанская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Акмолинская и Карагандинская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства