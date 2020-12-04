Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 декабря

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 770 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 16 149;
Алматы - 16 197;
Шымкент - 5376;
Акмолинская область - 5343;
Актюбинская область - 3488;
Алматинская область - 5777;
Атырауская область - 11 677;
Восточно-Казахстанская область - 16 530;
Жамбылская область - 4452;
Западно-Казахстанская область - 8106;
Карагандинская область - 11 143;
Костанайская область - 5471;
Кызылординская область - 3294;
Мангистауская область - 3436;
Павлодарская область - 6575;
Северо-Казахстанская область - 6616;
Туркестанская область - 3488.
За прошедшие сутки в Казахстане 499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 47, город Алматы - 43, Акмолинская область - 54, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 9, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 103, Западно-Казахстанская область - 10, Карагандинская область - 19, Костанайская область - 11, Кызылординская область - 1, Павлодарская область - 48, Северо-Казахстанская область - 138, Туркестанская область - 8. Итого выздоровевших в Казахстане - 117 362.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 707 человек, среди которых 967 детей. В стационарах находятся 3492 пациента, на амбулаторном уровне - 10 215 человек. 223 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 декабря зарегистрировано 2049 летальный случай от коронавируса.
За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 42 447, летальных случаев - 444, выздоровевших - 30 681 человек.
Между тем постановлением главного санврача Восточно-Казахстанской области ограничительные меры в регионе продлены до 17 декабря. Сохраняются границы действия ограничительных мер по периметру области, а также по периметру городов Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова и районов. С текстом постановления санврача можно ознакомиться здесь.
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