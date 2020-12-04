Сводка эпидситуации в Казахстане на 2 декабря

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 1 декабря 2020 года в Казахстане выявлено 133 118 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 770 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 16 149;

Алматы - 16 197;

Шымкент - 5376;

Акмолинская область - 5343;

Актюбинская область - 3488;

Алматинская область - 5777;

Атырауская область - 11 677;

Восточно-Казахстанская область - 16 530;

Жамбылская область - 4452;

Западно-Казахстанская область - 8106;

Карагандинская область - 11 143;

Костанайская область - 5471;

Кызылординская область - 3294;

Мангистауская область - 3436;

Павлодарская область - 6575;

Северо-Казахстанская область - 6616;

Туркестанская область - 3488.

За прошедшие сутки в Казахстане 499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 47, город Алматы - 43, Акмолинская область - 54, Актюбинская область - 4, Алматинская область - 9, Атырауская область - 4, Восточно-Казахстанская область - 103, Западно-Казахстанская область - 10, Карагандинская область - 19, Костанайская область - 11, Кызылординская область - 1, Павлодарская область - 48, Северо-Казахстанская область - 138, Туркестанская область - 8. Итого выздоровевших в Казахстане - 117 362.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 707 человек, среди которых 967 детей. В стационарах находятся 3492 пациента, на амбулаторном уровне - 10 215 человек. 223 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 30 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 декабря зарегистрировано 2049 летальный случай от коронавируса.

За прошедшие сутки скончались 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 232 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 119 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 42 447, летальных случаев - 444, выздоровевших - 30 681 человек.





Между тем постановлением главного санврача Восточно-Казахстанской области ограничительные меры в регионе продлены до 17 декабря. Сохраняются границы действия ограничительных мер по периметру области, а также по периметру городов Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Курчатова и районов. С текстом постановления санврача можно ознакомиться здесь

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