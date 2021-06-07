Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 июня

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НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировали 1191 случай заражения СOVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала пандемии выявили 394 075 лабораторно подтвержденных случаев, за минувшие сутки - 1191, из них:

Нур-Султан - 210;

Карагандинская область - 184;

Алматы - 154;

Восточно-Казахстанская область - 88;

Западно-Казахстанская область - 87;

Акмолинская область - 75;

Алматинская область - 60;

Актюбинская область - 60;

Павлодарская область - 58;

Атырауская область - 53;

Шымкент - 50;

Мангистауская область - 48;

Костанайская область - 37;

Жамбылская область - 22;

Туркестанская область - 17;

Северо-Казахстанская область - 17;

Кызылординская область - 7.

Кроме того, за сутки умерли 15 человек, с начала пандемии - 4057.

Коронавирусной пневмонией за сутки заболели 89 человек, умерли трое. Всего с начала пандемии ковидной пневмонией заболели 55 783 человек, умерли 3387.

Лечение продолжают получать 24 709 человек. В тяжелом состоянии - 573; в состоянии крайней степени тяжести - 130; на аппаратах ИВЛ - 77.

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