Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 июня

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С начала пандемии выявили 394 075 лабораторно подтвержденных случаев, за минувшие сутки - 1191, из них:
Нур-Султан - 210;
Карагандинская область - 184;
Алматы - 154;
Восточно-Казахстанская область - 88;
Западно-Казахстанская область - 87;
Акмолинская область - 75;
Алматинская область - 60;
Актюбинская область - 60;
Павлодарская область - 58;
Атырауская область - 53;
Шымкент - 50;
Мангистауская область - 48;
Костанайская область - 37;
Жамбылская область - 22;
Туркестанская область - 17;
Северо-Казахстанская область - 17;
Кызылординская область - 7.
Кроме того, за сутки умерли 15 человек, с начала пандемии - 4057.
Коронавирусной пневмонией за сутки заболели 89 человек, умерли трое. Всего с начала пандемии ковидной пневмонией заболели 55 783 человек, умерли 3387.
Лечение продолжают получать 24 709 человек. В тяжелом состоянии - 573; в состоянии крайней степени тяжести - 130; на аппаратах ИВЛ - 77.
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