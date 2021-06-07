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Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 июня

06.06.2021 115885
Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 июня
Фото автора August de Richelieu: Pexels
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировали 1191 случай заражения СOVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С начала пандемии выявили 394 075 лабораторно подтвержденных случаев, за минувшие сутки - 1191, из них:
 
Нур-Султан - 210;
 
Карагандинская область - 184;
 
Алматы - 154;
 
Восточно-Казахстанская область - 88;
 
Западно-Казахстанская область - 87;
 
Акмолинская область - 75;
 
Алматинская область - 60;
 
Актюбинская область - 60;
 
Павлодарская область - 58;
 
Атырауская область - 53;
 
Шымкент - 50;
 
Мангистауская область - 48;
 
Костанайская область - 37;
 
Жамбылская область - 22;
 
Туркестанская область - 17;
 
Северо-Казахстанская область - 17;
 
Кызылординская область - 7.
 
Кроме того, за сутки умерли 15 человек, с начала пандемии - 4057.
 
Коронавирусной пневмонией за сутки заболели 89 человек, умерли трое. Всего с начала пандемии ковидной пневмонией заболели 55 783 человек, умерли 3387.
 
Лечение продолжают получать 24 709 человек. В тяжелом состоянии - 573; в состоянии крайней степени тяжести - 130; на аппаратах ИВЛ - 77.
 

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