Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 июня

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 6 июня 2021 года в Казахстане зарегистрировано 395 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 120;
в городе Алматы – 143;
в городе Шымкенте – 31;
в Акмолинской области – 70;
в Актюбинской области – 22;
в Алматинской области – 54;
в Атырауской области – 49;
в ВКО – 77;
в Жамбылской области – 33;
в ЗКО – 60;
в Карагандинской области – 171;
в Костанайской области – 37;
в Кызылординской области – 9;
в Мангистауской области – 28;
в Павлодарской области – 55;
в СКО – 10;
в Туркестанской области – 20.
В Казахстане за сутки 1081 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 367 285 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 7 июня лечение от КВИ продолжают получать 24 600 человек (23 703 КВИ+ и 897 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 8724 пациента;
- на амбулаторном уровне – 15 876 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 579 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 120 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 июня зарегистрировано 4076 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 июня от КВИ скончались 19 человек.
По состоянию на 5 июня зарегистрирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками КВИ, два человека скончались от заболевания.
I компонентом 2 247 776 человек провакцинировано в Казахстане на 7 июня 2021 года, II компонентом 1 187 464 человека.
По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 июня 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Карагандинская область.
В "желтой" зоне - Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области.
В "зелёной" зоне - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.
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