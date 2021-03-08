Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 марта

Нур-Султан. 7 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили свыше 800 случаев заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как указано в Telegram-канале межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, наибольший прирост заболеваемости коронавирусом - в Алматы, наименьший - в Кызылординской области

Больше всего новых случаев в Алматы - 185 человек. В Кызылординской области новых заболевших за сутки не зарегистрировано.

Всего в стране с начала пандемии подтвержден 218 101 случай, из них:

в Нур-Султане - 25 672 (прирост за минувшие сутки +92);

в Алматы - 25 855 (+185);

в Восточно-Казахстанской области - 22 294 (+28);

в Атырауской области - 17 398 (+53);

в Павлодарской области - 18 074 (+67);

в Карагандинской области - 15 711(+50);

в Акмолинской области - 14 034 (+65);

в Западно-Казахстанской области - 13 392 (+61);

в Северо-Казахстанской области - 12 546 (+32);

в Костанайской области - 12 725 (+51);

в Алматинской области - 11 188 (+61);

в Шымкенте - 6 282 (+7);

в Жамбылской области - 6 040 (+19);

в Туркестанской области - 4 325 (+5);

в Мангистауской области - 4 280 (+9);

в Актюбинской области - 4 388 (+17);

в Кызылординской области - 3 897 (+0).

В Казахстане 201 750 человек выздоровели от COVID-19.

Кроме того, зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода, 212 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 49 556, летальных случаев - 640, выздоровевших - 43 608.

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