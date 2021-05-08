Сводка эпидситуации в Казахстане на 7 мая

НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - По состоянию на 23.59 6 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 337 652 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2840 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 337 652 случая, из них:

в городе Алматы - 58 511 (+689);

в городе Нур-Султане - 47 998 (+586);

в ВКО - 25 478 (+108);

в Карагандинской области - 25 036 (+250);

в Алматинской области - 22 587 (+229);

в Атырауской области - 22 400 (+79);

в Павлодарской области - 21 640 (+119);

в ЗКО - 20 105 (+145);

в Акмолинской области - 19 236 (+137);

в Костанайской области - 14 892 (+24);

в СКО - 14 122 (+23);

в городе Шымкенте - 10 016 (+139);

в Актюбинской области - 9760 (+87);

в Жамбылской области - 8289 (+75);

в Мангистауской области - 6016 (+60);

в Кызылординской области - 5953 (+58);

в Туркестанской области - 5613 (+32).

За прошедшие сутки в Казахстане 3642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 291 829 человек.

На 7 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 436 человек (41 965 КВИ+ и 471 КВИ-), из них в стационарах находится 14 551 пациент, на амбулаторном уровне - 27 885 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 782 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 188 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 115 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 мая зарегистрировано 3858 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 мая от КВИ скончались 25 человек.

На 5 мая 2021 года зарегистрирован 101 новый случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 85 человек.

Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 53 400, случаев с летальным исходом - 829, всего выздоровели - 52 100 человек.

На 7 мая 1 634 939 человек в РК получил первую дозу вакцины от коронавируса.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 мая 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области. В "желтой" зоне - Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне - Жамбылская, Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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