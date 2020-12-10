Сводка эпидситуации в Казахстане на 9 декабря

За прошедшие сутки зарегистрированы 729 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 138 382 случая, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в ВКО - 17 329 (+95),
в городе Алматы - 16 667 (+68),
в городе Нур-Султан - 16 641 (+106),
в Атырауской области - 11 905 (+34),
в Карагандинской области - 11 328 (+30),
в ЗКО - 8378 (+34),
в Павлодарской области - 7310 (+98),
в СКО - 7159 (+70),
в Костанайской области - 6029 (+74),
в Алматинской области - 5979 (+22),
в Акмолинской области - 5862 (+60),
в городе Шымкент - 5406 (+4),
в Жамбылской области - 4572 (+22),
в Актюбинской области - 3539 (+8),
в Туркестанской области - 3517 (+0),
в Мангистауской области - 3459 (+3),
в Кызылординской области - 3302 (+1).
За прошедшие сутки в Казахстане 944 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 122 291.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 986 человек, среди которых 1003 детей. В стационарах находятся 3747 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 239 человек. 231 человек находится в тяжелом состоянии, 33 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, 38 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 декабря зарегистрировано 2105 летальных случаев от коронавируса.
За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава, Северо-Казахстанская и Павлодарская области остаются в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская, Кызылординская, Карагандинская, Жамбылская, Алматинская, Западно-Казахстанская области и Шымкент.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 215 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 109 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 339, летальных случаев - 456, выздоровевших - 31 141 человек.
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