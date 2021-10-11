Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки умер 41 человек

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НУР-СУЛТАН. 10 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 случая заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 292 новых случая COVID-19, в Алматы - 344, в Шымкенте - 53, в Акмолинской области - 98, в Актюбинской области - 60, в Алматинской области - 149, в Атырауской области - 46, в Восточно-Казахстанской области - 101, в Жамбылской области - 19, в Западно-Казахстанской области - 67, в Карагандинской области - 154, в Костанайской области - 97, в Кызылординской области - 35, в Мангистауской области - 14, в Павлодарской области - 159, в Северо-Казахстанской области - 146, в Туркестанской области - 29.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 903 924 случая COVID-19.

С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 84 612 человек, из них 2358 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом, умерли 11 530 человек, из них 41 - за последние сутки.

Кроме того, в стране за сутки выявлено 149 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР, умерли 10 человек. Сутками ранее зафиксировано 150 случаев пневмонии и 13 летальных исходов от нее.

С 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 77 205 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 4910 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 53 581 человек, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 46 382, с отрицательным (КВИ-) - 7199. Находятся в стационарах 9384 пациента, на амбулаторном лечении - 44 197.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 674 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 201, на аппарате ИВЛ - 127.