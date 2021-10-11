Сводка эпидситуации в Казахстане: за сутки умер 41 человек

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НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 10 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 905 641 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 280;
в городе Алматы – 326;
в городе Шымкенте – 28;
в Акмолинской области – 112;
в Актюбинской области – 46;
в Алматинской области – 120;
в Атырауской области – 39;
в ВКО – 99;
в Жамбылской области – 16;
в ЗКО – 45;
в Карагандинской области – 149;
в Костанайской области – 96;
в Кызылординской области – 14;
в Мангистауской области – 14;
в Павлодарской области – 163;
в СКО – 141;
в Туркестанской области – 29.
В Казахстане за сутки 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 847 456 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 751 человек (46 626 КВИ+ и 7 125 КВИ-). Из них 9653 пациента находятся в стационарах, 44 098 пациентов - на амбулаторном уровне.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 696 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 194 пациента - в состоянии крайней степени тяжести, 127 пациентов - на аппарате ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 10 октября 2021 года зарегистрировано 11 559 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 октября от КВИ+ скончались 29 человек.
9 октября 2021 года зафиксировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 247, летальных случаев - 4914, выздоровевших - 65 208.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 10 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 859 131 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 901 313 человек.
Фото: википедия
ШЫМКЕНТ. 10 ОКТЯБРЯ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 октября 2021 года; согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, Шымкент перешел в "зеленую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В "красной" зоне остаются города Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленую" зону перешел город Шымкент. Также в этой зоне находятся Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидеры по заболеваемости - Алматы, Нур-Султан, Алматинская, Карагандинская и Павлодарская области.
НУР-СУЛТАН. 9 ОКТЯБРЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 октября 2021 года, в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19 находятся пять регионов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
Напомним, за прошедшие сутки в РК зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
. По состоянию на 23.59 8 октября 2021 года в Казахстане подтвержден 902 061 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 7 октября 2021 года зафиксировано 150 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 248 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 77 056, летальных случаев - 4900, выздоровевших - 64 824.
На 9 октября 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 7 831 773 человек, II компонентом - 6 864 781 человек.