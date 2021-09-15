Сводка эпидситуации в РК: 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 13 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 845 388 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2801 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 324;

в городе Алматы – 611;

в городе Шымкенте – 99;

в Акмолинской области – 187;

в Актюбинской области – 104;

в Алматинской области – 218;

в Атырауской области – 77;

в ВКО – 152;

в Жамбылской области – 31;

в ЗКО – 31;

в Карагандинской области – 381;

в Костанайской области – 156;

в Кызылординской области – 44;

в Мангистауской области – 86;

в Павлодарской области – 197;

в СКО – 75;

в Туркестанской области – 28.

В Казахстане за сутки 4386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 766 435 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 76 858 человек (68 526 КВИ+ и 8332 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 15 308 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 61 550 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1196 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 194 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 сентября 2021 года зарегистрировано 10 427 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 сентября от КВИ скончались 73 человека.

12 сентября 2021 года зафиксированы 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 72 820, летальных случаев – 4687, выздоровевших – 59 801.

На 13 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 126 777 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 944 855 человек.

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