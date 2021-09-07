Сводка эпидситуации в РК: 3897 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 5 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 816 896 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 330;

в городе Алматы – 1085;

в городе Шымкенте – 79;

в Акмолинской области – 234;

в Актюбинской области – 67;

в Алматинской области – 279;

в Атырауской области – 120;

в ВКО – 148;

в Жамбылской области – 95;

в ЗКО – 83;

в Карагандинской области – 492;

в Костанайской области – 215;

в Кызылординской области – 79;

в Мангистауской области – 209;

в Павлодарской области – 255;

в СКО – 74;

в Туркестанской области – 53.

В Казахстане за сутки 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 721 627 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 93 014 человека (85 418 КВИ+ и 7596 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 21 074 пациента;

- на амбулаторном уровне – 71 940 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1491 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести – 425 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 201 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 сентября 2021 года зарегистрирован 9851 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 сентября от КВИ скончались 72 человека.

4 сентября 2021 года зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 35 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 292, летальных случаев – 4572, выздоровевших – 59 124.

На 5 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 839 097 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 662 697 человек.





Дополнено: Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 сентября 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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