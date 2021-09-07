Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: 3897 новых случаев заболевания COVID-19

06.09.2021 13798
Сводка эпидситуации в РК: 3897 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 5 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 816 896 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 330;
 
в городе Алматы – 1085;
 
в городе Шымкенте – 79;
 
в Акмолинской области – 234;
 
в Актюбинской области – 67;
 
в Алматинской области – 279;
 
в Атырауской области – 120;
 
в ВКО – 148;
 
в Жамбылской области – 95;
 
в ЗКО – 83;
 
в Карагандинской области – 492;
 
в Костанайской области – 215;
 
в Кызылординской области – 79;
 
в Мангистауской области – 209;
 
в Павлодарской области – 255;
 
в СКО – 74;
 
в Туркестанской области – 53.
 
В Казахстане за сутки 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 721 627 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 93 014 человека (85 418 КВИ+ и 7596 КВИ-), из них: 
 
- в стационарах находятся 21 074 пациента;
 
- на амбулаторном уровне – 71 940 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1491 пациент;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 425 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 201 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 сентября 2021 года зарегистрирован 9851 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 сентября от КВИ скончались 72 человека. 
 
4 сентября 2021 года зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 35 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 292, летальных случаев – 4572, выздоровевших – 59 124.
 
На 5 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 839 097 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 662 697 человек.

Дополнено: Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 сентября 2021 года, в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области.
 
В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая