Сводка эпидситуации в РК: почти все регионы находятся в "зеленой" зоне

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 31 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 988 313 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией из них:
- в городе Нур-Султан - 85,
- в городе Алматы - 73,
- в городе Шымкент - 18,
- в Акмолинской области - 37,
- в Актюбинской области - 2,
- в Алматинской области - 14,
- в Атырауской области - 10,
- в ВКО - 19,
- в Жамбылской области - 8,
- в ЗКО - 6,
- в Карагандинской области - 50,
- в Костанайской области - 36,
- в Кызылординской области - 2,
- в Мангистауской области - 4,
- в Павлодарской области - 36,
- в СКО - 42,
- в Туркестанской области - 5.
В Казахстане 562 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 960 773 человек от COVID-19.
На 31 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 990 965 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 521 029 человек.
На 31 декабря вакциной Pfizer провакцинировано:
Первым компонентом - 348 906 человек, вторым компонентом - 143 054 человек. Из них первой дозой:
- Подростки - 280 784,
- Беременные женщины - 19 841,
- Кормящие женщины - 48 261.
Второй дозой:
- Подростки - 115 872,
- Беременные женщины - 7 630,
- Кормящие женщины - 19 547.
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 января 2022 года в "красной" зоне нет ни одного региона.
В "желтой" зоне находится Нур-Султан.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область. МВК по нераспространению COVID-19