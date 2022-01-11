Сводка эпидситуации в РК: в Казахстане растет число суточной заболеваемости коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 9 января в РК подтверждено 997 438 случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2087 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 1 442,
в Алматы - 93,
в Шымкенте - 123,
в Акмолинской области -31,
в Актюбинской области - 19,
в Алматинской области - 28,
в Атырауской области - 42,
в ВКО - 16,
в Жамбылской области - 35,
в ЗКО - 55,
в Карагандинской области - 49,
в Костанайской области - 19,
в Кызылординской области - 35,
в Мангистауской области - 25,
в Павлодарской области - 35,
в СКО - 9,
в Туркестанской области - 31.
В Казахстане 514 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 964 166 человек, сообщает МВК по нераспространению коронавируса.
На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 22 064 человека (20 217 КВИ+ и 1 847 КВИ-), из них в стационарах - 3 001 пациент, на амбулаторном уровне - 19 063.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 186 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 57,
- на аппарате ИВЛ - 38.
По состоянию на 9 января января 2022 года первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 014 952 человека, вторым - 8 551 099.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации,
в "красной" зоне - Нур-Султан,
в "желтой" зоне - Алматы, Шымкент, Атырауская область,
в "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Вчера в ходе заседания МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев подчеркнул, что ситуация по короновирусной инфекции в стране ухудшается.
С начала года уже зарегистрировано 5093 случая КВИ+ и 115 случаев КВИ-. За последние сутки зарегистрировано 1510 случаев КВИ+", - сказал он.
Ухудшение эпидситуации напрямую связано с установленной циркуляцией варианта короновируса Омикрон, высокой внутренней миграцией населения в праздничные дни недостаточной приверженности мерам профилактики, пояснил Буркитбаев.
6 января завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов отобранных в регионах страны в третьей декаде декабря 2021 года. По результатам генотипирования на сегодняшний день в 8 (8,3%) образцах обнаружен вариант Омикрон, в том числе семь случаев в Алматы и один в Нур-Султане. Также в стране по-прежнему доминирует штамм Дельта (71% образцов), в 16% Дельта плюс, в 4,7% образцах обнаружены иные варианты штамма короновируса", - проинформировал исполняющий обязанности министра.
Заслушав доклад, Ералы Тугжанов отметил, что наша первостепенная задача - не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации.
Исполняющий обязанности вице-премьера Ералы Тугжанов поручил министерству здравоохранения в двухдневный срок провести анализ готовности коечного фонда, лекарственного запаса, стабилизационного фонда и всей системы здравоохранения каждого региона на случай ухудшения эпидситуации.
Также Тугданов по итогам заседания дал ряд поручений местным исполнительным органам:
- усилить работу фильтр-кабинетов, при необходимости открыть дополнительные кабинеты;
- взять на особый контроль распределение потоков пациентов, в часы пик посещений организаций ПМСП;
- активизировать работу Call-центров;
- обеспечить функционирование ситуационных центров;
- обеспечить оснащенность мобильных бригад необходимым медицинским оборудованием;
- подготовить резерв мобильных бригад;
- усилить работу по динамическому наблюдению пациентов на дому;
- активное использование дистанционных медицинских услуг;
- ведение пациентов в соответствии с клиническими протоколами диагностики и лечения;
Минздраву на постоянной основе вести мониторинг эпидситуации в каждом регионе. При необходимости обеспечить консультативную, методологическую и практическую помощь по организации деятельности систем здравоохранения регионов по борьбе с новым штаммом коронавируса. Совместно с НПП "Атамекен", акиматами регионов и иными заинтересованными госорганами и организациями при необходимости ввести согласованное предложение по ужесточению карантинных мер.
Тугжанов добавил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Акиматы регионов должны усилить работу в этом направлении