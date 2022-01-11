Сводка эпидситуации в РК: в Казахстане растет число суточной заболеваемости коронавирусом

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - О росте заболеваемости КВИ в два раза в ходе аппаратного совещания сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мегаполисе ожидают быстрое распространение Омикрон-штамма. У алматинцев есть все шансы замедлить распространение коронавируса - вакцинироваться и получить бустерную прививку, сообщает РСК.

Согласно озвученным данным, эпидемиологическая ситуация в Алматы продолжает ухудшаться. Как сообщил Ержан Бабакумаров, город находится в "желтой" зоне. Недельная заболеваемость населения увеличилась в два раза. Как и прогнозировалось, в мегаполисе очередная волна эпидемии началась и продолжает нарастать.

При этом заместитель акима города отметил, что в связи с новогодними праздниками и настоящими событиями население в 8-10 раз реже стало проходить тестирование на наличие коронавируса. Он считает, что при увеличении объемов тестирования вырастет и выявляемость положительных проб, что приведет к ухудшению эпидситуации и возможному переходу города в "красную" зону матрицы.

Ержан Бабакумаров напомнил, что заболеваемость коронавирусом в Алматы стала расти еще в конце декабря прошлого года. Уже тогда эпидемиологи связывали это с началом распространения штамма Омикрон.

Как отметили в ходе аппаратного совещания, 6 января были получены результаты полногеномного секвенирования: из 96 образцов, направленных в Министерство здравоохранения РК, в восьми пробах обнаружен Омикрон, из них семь проб были доставлены из Алматы.

По-прежнему активно циркулирует Дельта-штамм. Он обнаружен в 71% пробах, "Дельта плюс" - в 16%, другие штаммы - 4,7%.

Циркуляцию штамма Омикрон в Алматы подтверждает проведенный анализ возрастного состава, который показывает резкий рост удельного веса зараженных среди лиц от 20 до 39 лет на 16,4% (с 27,7 до 44,1%), также среди подростков 15-19 лет на 1,1% (с 4,2 до 5,3%). По остальным контингентам регистрируется снижение (среди пожилых людей 60 лет и старше - на 8,6%; лиц от 40 до 59 лет - на 2,5%; среди детей до 14 лет - на 4,7%, до 1 года - на 0,3%).

Кроме того, отмечено увеличение бессимптомных форм с 6% в декабре прошлого года до 16%. Это также характерно для Омикрона и может осложнять своевременное выявление и изоляцию заболевших.

По словам Ержана Бабакумарова, Омикрон-штамм обладает более высокой заразностью и несет риски для молодого поколения. Имеются риски повторного заражения. Он напомнил, что только вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Заместитель акима города призвал алматинцев помочь замедлить распространение Омикрона и вакцинироваться.

Бабакумаров уточнил, что в городе продолжается иммунизация населения против коронавируса. На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 077 896 человек, двумя компонентами - 1 028 180. Ревакцинация проведена 69 018 лицам.

Следует отметить, что по данным ведущих мировых ученых и экспертов, ревакцинация существующими вакцинами защищает на 70% от госпитализаций, осложненных и летальных случаев при заражении штаммом Омикрон. На сегодня в Алматы уровень коллективного иммунитета еще низкий, иммунная прослойка составляет всего 59,4% (вакцинированных - 49,4%, переболевших - 10%).