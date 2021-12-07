Сводка эпидситуации в РК: в "красной" зоне не осталось ни одного региона

НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 5 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 975 782 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 102,

в городе Алматы - 66,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 12,

в Атырауской области - 9,

в ВКО - 16,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 16,

в Карагандинской области - 101,

в Костанайской области - 71,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 77,

в СКО - 68,

в Туркестанской области - 7.

В Казахстане за сутки 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 942 076 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 125 человек (20 921 КВИ+ и 3 204 КВИ-), из них: в стационарах - 4948 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 177.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 359 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 97, на аппарате ИВЛ - 59.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 декабря 2021 года зарегистрировано 12 785 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 16 человек.

4 декабря 2021 года зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 46 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 976, летальных случаев - 5163, выздоровевших - 74 609.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 декабря 2021 года:





в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области;

в "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 5 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 783 874 человека, вторым - 8 182 339 человек.





Первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 126 674 человека. Из них: подростки - 101 114, беременные женщины - 7630, кормящие женщины - 17 930.