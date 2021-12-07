Сводка эпидситуации в РК: в "красной" зоне не осталось ни одного региона

За прошедшие сутки зарегистрировано 632 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 102,
в городе Алматы - 66,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 69,
в Актюбинской области - 6,
в Алматинской области - 12,
в Атырауской области - 9,
в ВКО - 16,
в Жамбылской области - 8,
в ЗКО - 16,
в Карагандинской области - 101,
в Костанайской области - 71,
в Кызылординской области - 4,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 77,
в СКО - 68,
в Туркестанской области - 7.
В Казахстане за сутки 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 942 076 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 125 человек (20 921 КВИ+ и 3 204 КВИ-), из них: в стационарах - 4948 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 177.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 359 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 97, на аппарате ИВЛ - 59.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 декабря 2021 года зарегистрировано 12 785 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 16 человек.
4 декабря 2021 года зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 46 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 976, летальных случаев - 5163, выздоровевших - 74 609.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 декабря 2021 года:
в "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области;
в "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 5 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 783 874 человека, вторым - 8 182 339 человек.
Первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 126 674 человека. Из них: подростки - 101 114, беременные женщины - 7630, кормящие женщины - 17 930.