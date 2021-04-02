Токаев посетит завод по выпуску вакцины от КВИ в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - В ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции под председательством президента с докладом о ходе строительства завода выступил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В следующем месяце мне нужно поехать туда самому. Нужно посмотреть на этот проект, что там на самом деле происходит. Если все будет благополучно, поеду туда в мае", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Бердибек Сапарбаев заявил о готовности принять президента.

Линия розлива вакцины будет введена в августе - сентябре 2021 года. И с этого момента завод начнет производство вакцины", - сказал аким Жамбылской области.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу по вакцинации населения и пригрозил министру здравоохранения и правительству отставкой. Также президент дал ряд поручений по поддержке малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии секторах экономики.

31 марта депутат мажилиса Ирина Унжакова обратилась к премьер-министру Республики Казахстан Аскару Мамину с заявлением о провале программы по вакцинации населения от коронавируса. В своем депзапросе она отметила, что нет ясной и четкой картины по работе заводов для производства вакцины. По ее мнению, много вопросов вызывает ситуация со строительством завода в Жамбылской области.

22 января правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым посетила Кордайский район Жамбылской области и ознакомилась с ходом строительства биофармацевтического завода на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский. Тогда сообщалось , что монтаж и пусконаладочные работы на заводе по выпуску вакцин в Жамбылской области планируют завершить в марте.

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