Токаеву доложили о состоянии системы здравоохранения Алматинской области

Фото: Акорда

ТАЛДЫКОРГАН. 22 АВГУСТА - В рамках рабочего визита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии системы здравоохранения в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе сумели в краткие сроки построить инфекционную больницу на 200 коек, закупить 180 машин скорой помощи и 12 мобильных медицинских комплексов.

В 17 больницах имеются кислородные станции, 45% коечного фонда обеспечено оксигенотерапией. Действует 17 компьютерных томографов, 53 рентгеновских аппарата, а также 75 аппаратов Hi-Flow и 606 аппаратов ИВЛ.

Вакцинация местного населения осуществляется в соответствии с планом. 649 тысяч жителей области получили первый компонент, 510 тысяч - второй. Таким образом, вакцину получили 60% граждан региона", - говорится в сообщении Акорды.

Глава государства поручил руководству области держать под постоянным контролем эпидемиологическую ситуацию и ускорить темпы вакцинации в регионе.

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