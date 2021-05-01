Цой: С помощью тепловых карт в РК будут отслеживать места концентрации людей

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НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Сегодня на отчетной встрече с населением министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой ответил на ряд вопросов по вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр отметил, что для иммунопрофилактики населения используются сервис e-gov mobile "Вакцинация" и SMS-уведомления. Также ведется внедрение паспорта вакцинации в сервисе "Цифровые документы". По словам Цоя, в дальнейшем использование паспорта вакцинации будет расширено.

Данные о проведении вакцинации размещаются в электронном формате. Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости", - сказал министр.

По его словам, в паспорте вакцинации будет содержаться информация о том, какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты. Паспорт можно будет предоставлять по месту требования, а также получать доступ к заведениям с помощью QR-кода.

В настоящее время для интеграции паспорта вакцинации рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Интеграция паспорта вакцинации с приложением "Ashyq" будет осуществлена с 1 июля 2021 года", - сказал глава Минздрава.

Он также рассказал о внедрении тепловых карт.

Наряду с паспортом вакцинации нами внедряются тепловые карты. Это система анализа активности города в период пандемии на базе телекоммуникационных данных. Тепловые карты позволяют определять места концентрации активности и скопления жителей, места концентрации звонков в 103, 1406, 1308, 102 и областные миграционные потоки", - сказал Цой.

По его информации, пилотный проект по использованию тепловых карт сейчас реализуется в Алматы.

Использование тепловых карт предоставляет такие возможности, как регулярный доступ межведомственной комиссии (МВК по нераспространению COVID-19" - прим. агентства), департамента санитарно-эпидемиологического контроля, департамента полиции, управления общественного здравоохранения города Алматы, использование полученной аналитики для целей санитарного мониторинга, оптимизации маршрутов патрулирования, планирования коечного фонда, анализа эффективности принятых мер", - отметил А. Цой.

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