Тугжанов рассказал, какие вакцины от коронавируса доступны казахстанцам

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в пресс-центре правительства РК рассказал, какие вакцины от коронавируса доступны казахстанцам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в Казахстане обеспечен доступ к 3 вакцинам против коронавируса ("Спутник V", "Синофарм", "QazVac"). Кроме того, по поручению главы государства в IV квартале текущего года ожидается поставка "Pfizer". При этом мы будем поддерживать отечественную вакцину, которая не уступает по эффективности зарубежным аналогам", - сказал Тугжанов.





В прошлом месяце вакцина "QazVac" была произведена в объеме 650 тыс. доз, в текущем месяце ожидается поставка 750 тыс. доз. Подготовлены две производственные площадки: обеспечена полная готовность биофармацевтического завода в Жамбылской области; на базе предприятия "Антиген" была запущена вторая производственная площадка НИИПББ с полным циклом выпуска вакцин, в том числе "QazVac".

В текущем году впервые в истории Казахстана будет принят специальный закон "О биологической безопасности". Он создаст правовую базу для борьбы с биоугрозами. Планируется создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны. Это позволит на системной основе проводить работу по защите от биологических угроз.

Также приоритетом является развитие собственного производства лекарственных средств и медизделий. Сегодня мы себя обеспечиваем на 17%. К 2025 году достигнем 50%-ного уровня. Для этого на уровне правительства был принят специальный Комплексный план", - отметил заместитель премьер-министра.

Кроме того, по словам Тугжанова, в Казахстане укрепят материально-техническое оснащение санэпидслужбы. 12 лабораторий будут оснащены высокотехнологичным оборудованием. Это позволит проводить лабораторные исследования продуктов питания, детских игрушек, воды и другой продукции с целью выявления токсичных элементов, солей и металлов.

Также будет создан Центр по проведению лабораторных и технических испытаний медизделий. Это позволит по международным стандартам проводить испытания лекарственных средств и медицинских изделий на безопасность и качество.

В постпандемийный период правительство Казахстана уделит особое внимание здоровому образу жизни населения.

В национальном проекте "Здоровая нация" здоровому образу жизни уделено особое внимание, определены конкретные меры.

Это позволит к 2025 году увеличить долю граждан РК, ведущих здоровый образ жизни до 45%", - подчеркнул заместитель главы правительства.

Еще одним приоритетом является внедрение новых технологий в сфере здравоохранения и строительство новых современных больниц.

Так, в текущем году Казахстан стал одной из стран в Центральной Азии, где установлен "Гамма-нож" для эффективного и безболезненного лечения онкозаболеваний.

Если раньше в год за рубеж отправлялись около 50 казахстанцев, а на человека в среднем тратилось 1 млн тенге, то с мая текущего года на базе Центра нейрохирургии уже проведено 142 операции.

Кроме того, в каждом областном центре и городе республиканского значения в рамках ГЧП будут построены современные медицинские центры.

Первые больницы мирового масштаба с новейшими технологиями уже строятся в городах Нур-Султане и Туркестане. Таким образом, в перспективе, не выезжая за рубеж, казахстанцы смогут получить высококачественное лечение.





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