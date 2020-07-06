Система Orphus

Тугжанов: Заразившиеся COVID-19 медики продолжат получать надбавки

05.07.2020, 21:55 5401
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане медики продолжат получать надбавки при заражении коронавирусом на работе, передает Kazakhstan Today.
 

Все правила, которые были отработаны, не снимаются с повестки дня. Решением комиссии каждый случай должен рассматриваться. При подтверждении заражения обязательно выплаты будут продолжаться, - заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая