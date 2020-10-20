У казахстанки, вернувшейся из Египта, выявлен COVID-19

Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - У казахстанки, прилетевшей 19 октября из Шарм-эль-Шейха, выявлен коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Женщина прилетела утром 19 октября из Шарм-эль-Шейха без наличия справки о прохождении ПЦР-теста. Сразу из аэропорта она была доставлена в карантинный стационар города, где ей провели необходимые лабораторные исследования. По результатам анализа у пациента выявлен COVID-19", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

Учитывая факт, что пациентка является жителем области и изолировать ее оперативно на домашний карантин невозможно, она была транспортирована в инфекционный стационар столицы.

Пациентка будет находиться в стационаре до полного обследования примерно до пяти дней. Если клинические симптомы начнут проявляться, то ей будет назначено соответствующее лечение согласно протоколу лечения", - говорит врач-инфекционист больницы.

На сегодня в городском инфекционном стационаре находятся 29 пациентов с КВИ.

В ведомстве напомнили, что ранее в карантинном стационаре, куда прибывают авиапассажиры без справок ПЦР-теста, были выявлены два бессимптомных носителя коронавирусной инфекции.

19 октября принято семь международных рейсов (два - из ОАЭ, два - из Турции, один - из Беларуси, один - из Германии, один - из Египта). Из прибывших 769 пассажиров справки о прохождении теста на COVID-19 отсутствовали у 171 гражданина РК. Все они были доставлены в карантинный стационар", - проинформировали в акимате.

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