В Акмолинской области усилены меры профилактики и защиты против COVID-19

Кокшетау. 19 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области усилена работа по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и недопущению роста заболеваемости в регионе, передает Kazakhstan Today.

По словам заместителя акима Акмолинской области Айны Мусралимовой, сегодня мобилизованы все силы и средства, приняты соответствующие меры чтобы предостеречь население области от второй волны пандемии.

Эпидемиологическая ситуация и дальнейшее усиление ограничительных мероприятий напрямую зависят от нас самих. Сегодня самое главное - соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах, которые вы посещаете или в которых работаете. Должна быть культура поведения", - цитируют Айну Мусралимову в управлении внутренней политики области.

Мусралимова подробно рассказала о подготовке организации здравоохранения и медработников в регионе. Так, сегодня в медучреждениях области в резерве имеются 5 тысяч коек на базе государственных и частных медицинских организаций, санаторно-курортных учреждений. Работают 136 мобильных медицинских бригад для оценки состояния больных и содействия в лечении. В тестировании и диагностике задействованы 6 лабораторий мощностью 2350 тестов в сутки.

Больницы области оснащены 343 аппаратами ИВЛ и 582 кислородными концентратами. Также за счет привлеченных средств приобретено более 1,7 тыс. единиц медоборудования. На помощь санитарным службам поставлено 30 единиц санитарного автотранспорта, еще 28 машин в скором времени пополнят ряды техники. В полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты медицинский персонал.

Начата выдача бесплатных жаропонижающих препаратов и антикоагулянтов в поликлиниках для лечения пациентов по месту прикрепления. Кроме того, создан двухмесячный запас лекарств в 352 аптеках.

В завершение брифинга Мусралимова отметила, что в случае несоблюдения установленных санитарных норм может повториться пессимистичный сценарий.

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