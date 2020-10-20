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В Акмолинской области усилены меры профилактики и защиты против COVID-19

19.10.2020 6238
В Акмолинской области усилены меры профилактики и защиты против COVID-19
Кокшетау. 19 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области усилена работа по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и недопущению роста заболеваемости в регионе, передает Kazakhstan Today.
 
По словам заместителя акима Акмолинской области Айны Мусралимовой, сегодня мобилизованы все силы и средства, приняты соответствующие меры чтобы предостеречь население области от второй волны пандемии. 
 

Эпидемиологическая ситуация и дальнейшее усиление ограничительных мероприятий напрямую зависят от нас самих. Сегодня самое главное - соблюдать санитарно-гигиенические требования в местах, которые вы посещаете или в которых работаете. Должна быть культура поведения", - цитируют Айну Мусралимову в управлении внутренней политики области. 

 
Мусралимова подробно рассказала о подготовке организации здравоохранения и медработников в регионе. Так, сегодня в медучреждениях области в резерве имеются 5 тысяч коек на базе государственных и частных медицинских организаций, санаторно-курортных учреждений. Работают 136 мобильных медицинских бригад для оценки состояния больных и содействия в лечении. В тестировании и диагностике задействованы 6 лабораторий мощностью 2350 тестов в сутки. 
 
Больницы области оснащены 343 аппаратами ИВЛ и 582 кислородными концентратами. Также за счет привлеченных средств приобретено более 1,7 тыс. единиц медоборудования. На помощь санитарным службам поставлено 30 единиц санитарного автотранспорта, еще 28 машин в скором времени пополнят ряды техники. В полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты медицинский персонал. 
 
Начата выдача бесплатных жаропонижающих препаратов и антикоагулянтов в поликлиниках для лечения пациентов по месту прикрепления. Кроме того, создан двухмесячный запас лекарств в 352 аптеках. 
 
В завершение брифинга Мусралимова отметила, что в случае несоблюдения установленных санитарных норм может повториться пессимистичный сценарий. 
 

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