В Акмолинской области ужесточат карантин

Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - Вышло постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области №1 от 12 января "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 29 декабря 2020 года № 302 "Об ограничительных карантинных мерах на территории Акмолинской области", передает Kazakhstan Today.

Согласно новому постановлению, объекты общественного питания в помещениях будут работать с 09.00 до 20.00 (при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями).

Фитнес-центры, тренажерные залы и спортивно-оздоровительные центры могут работать по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 квадратных метров на одного посетителя. В субботу и воскресенье они работать не будут.

Крытые непродовольственные и продовольственные рынки (торговые дома, торговые центры, павильоны, магазинов и другие по типу рынков) могут работать при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67. В субботу и воскресенье работать не будут.

Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые центры будут работать с 10.00 до ноля часов. При соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 квадратных метров на одного посетителя. В субботу и воскресенье работать не будут.

Постановление вступает в силу с ноля часов 14 января.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, что в случае продолжения роста заболевших коронавирусом в городе, будут приняты дополнительные ограничительные карантинные меры.

По состоянию на 23.59 11 января в Казахстане зарегистрировано 163 711 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 163 711 случаев, из них в Акмолинской области - 7895 (+60).

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