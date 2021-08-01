В Акмолинской области ужесточают карантин

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КОКШЕТАУ. 31 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области выпустил новое постановление, ужесточающее карантин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Однако разрешено проведение поминок в банкетных залах, участвующих в системе Ashyq. Также смогут работать детские развлекательные центры, подключенные к Ashyq.

Продовольственные и непродовольственные рынки будут закрыты по субботам и воскресеньям.

ТРЦ будут работать до 18.00 с понедельника по пятницу. По субботам и воскресеньям они будут закрыты.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей (не более 30 человек) только в будни до 18.00.

Фитнес-центры и тренажерные залы будут работать только в будни до 20.00.

ЦОНы будут работать по будням с 09.00 до 18.00 только по предварительной записи.

Пригородные поезда и электрички продолжат движение без общих вагонов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрирован 7691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Акмолинской области - 253.

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