В Актау огородили территорию областной больницы

Актау. 15 июля. Kazakhstan Today - Для недопущения распространения коронавирусной инфекции территорию у здания Мангистауской областной больницы огородили сотрудники полиции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада " со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона, горожане пытаются по привычке пройти в приемный покой и передать заболевшим продукты питания и медикаменты.

Но в управлении отметили, что в этом нет необходимости, так как пациенты обеспечены всем необходимым.

В ведомстве добавили, что территория огорожена полицейскими в связи с высоким уровнем заражения.

13 июля в Мангистау прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ.

Также 13 июля в Мангистау от коронавируса скончались три заслуженных тренера по боксу. Берик Ермаганбетов, Женис Джарылгапов и Акылбек Темиров внесли большой вклад в развитие бокса в регионе.

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