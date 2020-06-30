В Актобе от COVID-19 скончалась беременная женщина

На фоне коронавирусной инфекции у женщины развилась пневмония и дыхательная недостаточность. Ей было 30 лет, сообщает портал "Мой город".
Советник акима Актюбинской области по вопросам здравоохранения Асет Калиев рассказал, что с середины июня в Актобе наблюдается вспышка вирусной пневмонии. В областном центре срочно расширили койки в провизорных отделениях, открыли дополнительные в двух больницах - тубдиспансере и железнодорожной больнице.
По словам Асета Калиева, 29 июня в провизорных госпиталях находятся 997 пациентов, 27 из них в реанимации, 10 под аппаратами ИВЛ. 807 актюбинцев лечатся от пневмонии в дневных стационарах.
47 больных умерли. В основном это люди в возрасте 60 лет и старше, есть моложе. У них были сопутствующие заболевания - сахарный диабет, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистые и другие заболевания", - сообщил Асет Калиев.
Он отметил, что лекарства есть, койками больных обеспечили, но главная проблема- с кадрами. Персонала не хватает, поэтому для лечения больных с пневмонией привлекают специалистов из поликлиник, частных клиник. Совместно с руководством Западно-Казахстанского медуниверситета решено направить в провизорные госпитали профессорско-преподавательский состав учебного заведения.
На случай роста числа заболевших в Актобе готовят под провизорный госпиталь детский противотуберкулезный санаторий "Чайка", там будет 200 мест.
Ранее сообщалось, что от пневмонии в Актобе скончались 18 человек. В связи с ростом числа заболевших КВИ в области на выходные усилили карантин.
Также сообщалось, что за 4 дня в Шымкенте от пневмонии скончались 24 человека.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства