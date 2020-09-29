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В Актобе трехмесячный ребенок заразился коронавирусом

28.09.2020 11989
Актобе. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Актобе трехмесячный ребенок заразился коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Диагноз COVID-19 подтвердился у актюбинца 2020 года рождения. Ребенок был обследован на КВИ после появления симптомов ОРВИ в связи с обращением родителей за медицинской помощью. Маленький пациент доставлен в областную клиническую инфекционную больницу", - сообщил руководитель отдела областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мурат Мирманов.

 
По сообщениям санитарных врачей, в данный момент по факту проводится эпидрасследование. 
 
Всего в Актюбинской области зарегистрировано 3243 случаев COVID-19, из них 48,9% (1588) с симптомами заболевания и 51,1% (1655) бессимптомных. Почти все пациенты выписаны - 3169 человек, что составляет 97,7% от общего количества больных. На домашнем карантине находится 51 человек. 
 
Напомним, что в целом в Казахстане на сегодняшний день выявлены 107 775 заболевших коронавирусом.
 

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