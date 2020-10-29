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В Алматинской области ввели дополнительные ограничения

28.10.2020 9181
В Алматинской области ввели дополнительные ограничения
Талдыкорган. 28 октября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "О режиме карантина и введения некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает Kazakhstan Today.
 
Главный санврач Алматинской области продлил и усилил карантинные меры. 
 
Так, Сыдыманов постановил обеспечить приостановление деятельности объектов общественного питания, дошкольных организаций, развлекательных объектов, детских игровых площадок, кинотеатров, аттракционов в закрытых помещениях, а также бассейнов.
 
Стоит отметить, что объектам общепита разрешено работать в будние дни с 09.00 до 22.00 при условии заполняемости не более 30 посадочных мест.

Сохраняется запрет для жителей передвигаться в группах больше трех человек, за исключением членов одной семьи. 
 
Лицам старше 65 лет по-прежнему не рекомендуется выходить на улицу.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
 

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