В Алматинской области ввели дополнительные ограничения

Талдыкорган. 28 октября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал постановление "О режиме карантина и введения некоторых ограничительных мер на территории Алматинской области", передает Kazakhstan Today.

Главный санврач Алматинской области продлил и усилил карантинные меры.

Так, Сыдыманов постановил обеспечить приостановление деятельности объектов общественного питания, дошкольных организаций, развлекательных объектов, детских игровых площадок, кинотеатров, аттракционов в закрытых помещениях, а также бассейнов.

Стоит отметить, что объектам общепита разрешено работать в будние дни с 09.00 до 22.00 при условии заполняемости не более 30 посадочных мест.





Сохраняется запрет для жителей передвигаться в группах больше трех человек, за исключением членов одной семьи.

Лицам старше 65 лет по-прежнему не рекомендуется выходить на улицу.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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