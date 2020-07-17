В Алматы меняют подходы в управлении потоками пациентов с КВИ

Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - Непростая эпидемиологическая ситуация с распространение коронавируса требует решительных действий и выработки новой стратегии борьбы с инфекцией как на амбулаторном, так и на стационарном уровне, передает Kazakhstan Today.

Камалжан Надыров руководитель управления общественного здоровья Алматы отметил, что в этой связи принято решение поменять подходы в управлении потоками пациентов.

В частности, мы отходим от принципа деления клиник на провизорного и инфекционного профиля. Сегодня, ввиду того что практически у всех пациентов, поступающих в провизорные стационары подтверждается диагноз COVID-19, и соответственно деление пациентов между провизорными и инфекционными стационарами уже не имеет никакого смысла. К тому же клинический протокол, утвержденный Министерством здравоохранения РК, позволяет выставлять диагноз COVID-19 на основании клинических признаков и симптомов, подтвержденных рентгенологически либо на основании заключения КТ исследований, не дожидаясь лабораторного подтверждения", - сообщил Надыров.

Он добавил, что стратегия заключается в том, чтобы госпитализировать пациентов в зависимости от степени тяжести течения болезни.

Мы разделили наши стационары на три эшелона. В первый эшелон вошли клиники, которые имеют более подготовленную материально технические базу, отделения реанимации и палаты интенсивной терапии. На сегодня это 5 клиник: Центральная городская клиническая больница, Больница скорой неотложной медицинской помощи, взрослые и детские городские клинические инфекционные больницы, в том числе Модульная инфекционная клиника и ГБ №1. Таким образом, коечная мощность клиник, которые готовы принять самых тяжелых пациентов составляет 1850 коек", - рассказал глава управления общественного здоровья.

Клиники второго эшелона работают на базе 16 перепрофилированных клиник, коечная мощность которых рассчитана на 1875 коек.

К объектам третьего эшелона на сегодня относятся две организации с коечной мощностью 1350 коек, из которых 1000 коек приходится комплекс, организованный на базе Халык-Арены. На базе этого комплекса в ближайшее время будет открыта полноценная реанимация на 60 коек, которая будет оснащена необходимым медицинским оборудованием и медицинскими газами, после чего данный комплекс сможет принимать пациентов с более сложным течением.

Так же в планах обеспечить дальнейшее увеличение коек путем перепрофилирования санаториев "Казахстан" и "Коктем". На данный момент завершаются все подготовительные вопросы и на следующей неделе они будут готовы к приему пациентов. Также нами проводится работа по подготовке и оснащению психоневрологического центра, на базе которого будут развернуты 450 коек инфекционного профиля", - добавил Камалжан Надыров.

Он подчеркнул, что вне зависимости от места госпитализации все пациенты находятся на постоянном контроле. Особое внимание уделяется пациентам, которые находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Так, для усиления работы в этом направлении при управлении общественного здравья создан мобильный Центр анестезиологии и реаниматологии. В этом Центре работает группа реаниматологов из числа ведущих специалистов.

Работа выстроена следующим образом. В круглосуточном режиме мобильные бригады реаниматологов осуществляют консультации пациентов на местах, посредством телемедицины все данные о пациенте передаются в экспертный отдел центра, где сконцентрированы ведущие специалисты из числа врачей реаниматолог, кафедральных сотрудников, в том числе врачи, которые находятся на пенсии. Мы уже сейчас отмечаем положительный результат работы в данном направлении и отмечаем снижение количества тяжелых пациентов с 511 до 309 пациентов за прошедшую неделю", - рассказал глава управления.

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