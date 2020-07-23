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В Алматы стабилизировалась ситуация с лекарствами

22.07.2020, 19:24 6940
В Алматы стабилизировалась ситуация с лекарствами
Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - За последнее время в Алматы значительно снизилось количество звонков в call-центр при Центре предпринимательства "Qolday" от горожан города по обеспечению лекарственными препаратами, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РСК Алматы, пик обращений на "горячую" линию пришелся на период с 14 по 21 июля. Если 14 июля было зафиксировано 1010 обращений, то уже 21 июля - 241 обращение. 
 
Как отметила директор департамента Центра предпринимательства Qolday Акбота Рустембекова, если на прошлой неделе на Телеграмм-канале "InDrug" Алматы в основном искали лекарства, то с начала текущей недели граждане предлагают друг другу медикаменты, приобретенные ранее про запас, что в целом говорит о стабилизации рынка. 
 

Ситуация в городе по наличию в аптеках необходимых медикаментов стабилизировалась, поставки всех необходимых препаратов осуществлены, ажиотаж спал. И работа по контролю за ситуацией на рынке и дальнейшим поставкам медикаментов продолжается", - сообщил координатор акиматаг.Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев. 

 
Он добавил, что сегодня крупные фармкомпании осуществляют практически ежедневные поставки медикаментов из разных стран, в том числе России и Индии. Первые два самолета прибыли 10 июля. С того времени всего прибыло 7 бортов с объемом груза в 160-170 тонн, из них 2 борта были организованы акиматом в рамках Стабфонда.
 
В настоящее время ситуация по обеспечению лекарствами находится на постоянном контроле акимата Алматы. Фармкомпании ежедневно отправляют отчеты об остатках лекарственных препаратов, объемах поставок в аптеки, оперативно решаются все важные вопросы. 
 

С прошлой пятницы наблюдается заметный спад ажиотажа в аптеках города, я лично объехал крупные аптечные сети Алматы за последние несколько дней и убедился в этом", - рассказал Зангар Салимбаев. 

 
Он добавил, что руководители аптек подтверждают, что ситуация на рынке стабилизировалась. 
  

Но тем не менее мы продолжим поставку различных медикаментов в город, в том числе аналогов оригинальных лекарств. Также отслеживаем ситуацию по наличию в городе лекарственных препаратов повышенного спроса и их оперативной поставке, к примеру, на сегодня это "Клексан", "Фраксипарин" и др. В ближайшие дни из Турции прибывает около 40 тысяч упаковок "Клексана", примерно через неделю ожидается поставка еще 150 тыс. штук этого препарата. И это поставки только одной компании. Общий объем поставок препарата "Клексан" составит более 300 тыс. штук. Кроме того, в город за последнее время было поставлено около 80 тыс. штук градусников", - сказал Зангар Салимбаев. 

 
Напомним: в Алматы формируется полугодовой запас лекарств. Самолетом из Дели в Алматы 22 июля было доставлено 34 тонны, или 1,6 млн упаковок препаратов от COVID-19, закупленных на средства, выделенные акиматом Алматы для создания лекарственного стабфонда. 
 
Из запасов резервного фонда в инфекционные и провизорные стационары с 13 июля поставлено больше 70 тыс. упаковок необходимых препаратов.
 

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