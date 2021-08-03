В Атырау ужесточили карантин

АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - 2 августа вышло новое постановление главного санитарного врача Атырау Кайрата Гайнеденова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Со 2 августа в городе приостанавливается деятельность предприятий и организации, не участвующие в проекте Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Без участия в проекте Ashyq могут работать строительные компании, промышленные предприятия, оказываться бесконтактные услуги, такие как автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта, цветочные магазины, фотосалоны, туристические компании, бизнес-центры, страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта", а также объекты общественного питания с сервисом доставки и на вынос.

Санврач поручил запретить, независимо от участия в проекте Ashyq, деятельность букмекерских контор и проведение спортивных мероприятий со зрителями.





Торговые дома и ТРЦ (павильоны, бутики), торговые сети, участвующим в проекте Ashyq могут работать в будние дни с 10.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье. Продовольственные крытые и непродовольственные крытые и открытые рынки, участвующие в проекте Ashyq, - график работы с 09.00 до 19.00 в будние дни, с запретом работы в субботу и воскресенье, продовольственные открытые рынки могут работать с графиком работы с 09.00 до 19.00 в будние дни и субботу, с запретом работы в воскресенье", - говорится в сообщении.

Объектам общественного питания, фуд-кортам, в том числе летним площадкам, столовым, участвующим в проекте Ashyq, разрешено работать только в будние дни с 10.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье. Салоны красоты, парикмахерские, барбершопы, объекты, оказывающие косметические и косметологические услуги, участвующие в проекте Ashyq, могут работать только в будние дни по предварительной записи с 10.00 до 20.00, с запретом работы по субботам и воскресеньям.

Спорткомплексам, фитнес-центрам, йога-центрам, спортивно-оздоровительным объектам, спортивным и тренажерным залам, участвующим в проекте Ashyq, разрешено работать только в будние дни по предварительной записи с 10.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Сауны, СПА-центры, бассейны, бани с проектом Ashyq будут работать в будние дни по предварительной записи с 10.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Объекты культуры, включая индивидуальные, групповые репетиции, театры, концертные залы, филармонии, кинотеатры, участвующие в проекте Ashyq, - с 97.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Компьютерные клубы, караоке, бильярдные, боулинги, участвующие в проекте Ashyq, работают в будние дни с 12.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье.

Детским развлекательным центрам (крытым, открытым), участвующим в проекте Ashyq, разрешено работать в будние дни с 10.00 до 20.00, с запретом работы в субботу и воскресенье. А вот ярмарки на открытых площадках могут проводиться и в будние дни, и в выходные.

По состоянию на 23.59 1 августа в Казахстане подтверждено 587 952 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 408.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства